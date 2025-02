Augusto Rodríguez pasó de ser ‘protector’ de Petro a desatar una crisis en el Gobierno y estar en la mira por el escándalo de Papá Pitufo

Las alarmas se encendieron. Hasta ese momento el país no conocía que alias Papá Pitufo, hoy en una cárcel de Portugal, había inyectado recursos económicos a la campaña presidencial de Petro, un hecho preocupante, porque esa cifra no se reportó al Consejo Nacional Electoral y tampoco a la Fiscalía, teniendo en cuenta la procedencia oscura del curtido contrabandista.

“Me animo a hacer público que no estoy deprimido, no suelo atentar contra mi propia integridad y disfruto de buena salud”, remató Augusto Rodríguez.

La esposa del presidente puso en conocimiento de la Fiscalía en junio de 2024 que miembros del Gobierno querían desprestigiarla y relacionarla con el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Ella no habló de Augusto Rodríguez, pero él sí respondió que hablaban de una supuesta guerra en palacio que no existía.

“Acuérdese que cuando yo estuve en la reunión, Augusto, el tío, y yo, que metí en el asador a la gente de Barranquilla, Orejas. Augusto se metió al baño y llama a Ballén y le dice: no lo quiero al lado de Camilo, Camilo tiene mucha información, no lo quiero al lado de Camilo…”.

Camilo Gómez: “Yo sé, usted ya me lo había dicho, es que la sorpresa mía fue esa, cuando me dijeron que ella está metida, pero la sorpresa fue más cuando me dijeron que era este man, y aquí es donde viene el tema para que lo tenga claro. Qué pasa con Augusto, Augusto Rodríguez, a través de un man, que se llama Ballén, un secretario, Augusto Rodríguez. Estos manes, ese grupo especial habla con ellos y dice: no, es que a ese man hay que desbaratarlo por el lado de Paquita. Pero, cómo así, él trabaja con él. Sí, él siempre se apoya con él, este man viaja con este señor a Estados Unidos, esta semana que acaba de pasar…”.