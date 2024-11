Marelbys Meza habla del coronel Dávila: “No creo que se haya suicidado”. Recuerda que antes había pagado $50 millones para su defensa

Sobre el coronel Feria, Marelbys dijo que ella cree que “él recibió la orden de su jefa, porque su jefa como tal era Laura. Él no va a mandar a los policías, que también son víctimas, al igual que yo. Ellos me pidieron disculpas y todo. Inclusive, ellos me preguntaron: “¿Qué quiere pedir?”. Les dije: “Lo único que quiero es que, así como me sacaron en los medios de comunicación, salgan a decir lo que hicieron y pidan disculpas públicas”. Y me dijeron: “No”, que las pasaban por escrito. Y les dije: “No, las quiero públicas”. Ellos dijeron en un momento: “Es que no tenemos toda esa plata que esa señora está pidiendo”. Aquí no he pedido un peso y la fiscal lo sabe, no he pedido un peso de nada”.