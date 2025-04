Retienen a taxista implicado en el hurto a mujer en inmediaciones de la Terminal Salitre, en Bogotá

“Cuando salimos de la Terminal, él (el conductor) manda un audio en el que dice que necesita apoyo porque va a llevar un servicio y le dice a la persona con la que habla para qué dirección va. Le pregunté por qué necesitaba apoyo y él me respondió que esa zona era peligrosa. Yo le dije que esta zona no es peligrosa porque está custodiada", detalló la víctima en diálogo con SEMANA .

“Sacó un revolver y me apuntó. Me pidió que le entregara la cartera. Entonces, yo le respondí que él me estaba trayendo de la Terminal, donde hay cámaras y lo pueden identificar. Él me respondió que no le interesaba eso y me pidió entregarle mis pertenencias”, añadió.