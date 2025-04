Tino Asprilla sufrió duro atraco y tuvo que hacer público pedido; ‘Caremonja’ perdió millonada

Faustino El Tino Asprilla contó el duro robo que sufrió en Bogotá, este miércoles, 16 de abril, por los lados de la Fiscalía General de la Nación. La estrella, que supo brillar con Selección Colombia, posteó un video en redes sociales e hizo un pedido a sus seguidores.

“Como ya saben, esta mañana (16 de abril) me atracaron. Estaba hablando por celular, iba caminando porque había dejado el carro lavando, al frente de la Fiscalía, se subió un tipo en una moto al andén y me arrebató el teléfono. No tuve tiempo de reaccionar”, arrancó afirmando Asprilla.

Luego, siguió con la historia e hizo un pedido a la gente: “El teléfono lo apagaron, pero la Sim Card la sacaron y de ahí están sacando los números de las personas que yo tenía, en mis contactos. Les están pidiendo plata, no le den plata a nadie, no la he pedido, no me manden, no la necesito”.

“En ningún momento les he pedido plata, eso es un robo. Ya robaron a Caremonja, robaron a una doctora, muchas personas están consignando, no consignen porque yo no estoy pidiendo plata. Eliminen ese número que lo están usando de otro teléfono. Lo estoy rastreando y aparece apagado, no lo he podido ubicar”, agregó a su relato.

Finalmente, sentenció: “Tengan por seguro que lo voy a encontrar. Voy a publicar la cuenta de donde están consignando plata para que me ayuden a ubicar a esa persona”.

Instantes después de que el video viera la luz, Caremonja apareció por medio de sus redes sociales y anunció que le robaron una millonada. Además, dio datos sobre la transacción, buscando dar con el paradero de los implicados.

“Están haciendo fraude desde el celular del Tino Asprilla. Me robaron 25 millones de pesos que supuestamente piden a nombre de él como un favor”, fue la denuncia de Caremonja por medio de sus redes sociales.

De ahí en adelante no ha habido más actualizaciones sobre el tema. Sin embargo, varios usuarios en redes sociales se han referido a lo ocurrido, reprochando el hecho y haciendo un llamado a las autoridades en la capital del país.

