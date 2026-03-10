Sorpresa total en Champions League con Faustino Asprilla: invitado de lujo a un partido que hace llorar al Barcelona

Deportes

William Horacio Perilla Gamboa

10 de marzo de 2026, 4:38 p. m.
Faustino Asprilla, invitado de lujo
Faustino Asprilla, invitado de lujo Foto: Pantallazo ESPN

Faustino Asprilla, Newcastle, Barcelona y Champions League, historia digna de un libro. Son entidades que remontan a un partido para el recuerdo que se llevó a cabo en 1997. Se podría considerar como una de las presentaciones más importantes de un jugador colombiano en el exterior.

Tras la definición en los octavos de final de la Champions League, el fixture les volvió a colocar en duelo de eliminación directa. Por la ida, Newcastle recibe al FC Barcelona en el St. James’ Park, para dejar todo listo en la vuelta en el Camp Nou. El club inglés ya sabe lo que es eliminar al gigante español y ahí es cuando se recuerda a Faustino Asprilla.

Y claro, para fortificar la campaña de eliminación al Barcelona, llamaron hasta Colombia para invitar a Faustino Asprilla, jugador muy recordado en el Newcastle, quien marcó tres goles en 1997 al conjunto blaugrana, suficiente para eliminarlo de la competencia internacional.

YouTube video fykQ12KyKNo thumbnail

Fue una noche mágica de Asprilla en Europa. El Tino marcó al minuto 22 de penalti, siguió al 31′ y luego al 49′ para un triplete histórico. Una magistral presentación que marcó a los aficionados de ‘Las Urracas’ y al FC Barcelona. Este suceso se mantiene vivo a pesar del tiempo y, en pleno duelo directo, era ideal rememorarlo con el protagonista como invitado especial.

Las cámaras oficiales de la transmisión no dejaron pasar a Faustino Asprilla desde el estadio. El exjugador colombiano, uno de los más importantes de la historia, está concentrado viendo el partido y compartiendo comentarios con su círculo cercano y con gente del Newcastle. Sin duda, un protagonista especial en la historia de este club inglés.

Cabe recordar que en la fase de grupos, Asprilla ya había estado en el estadio St James’ Park, ya que Newcastle y Barcelona fueron rivales en septiembre pasado. Pese a la visita de ese momento, el local fue derrotado 1-2 por el gigante catalán.

“Este club (Newcastle) está construido sobre la fe. No solo ven el fútbol, lo sienten. Pueden cambiar los nombres, las camisetas, pero la llama nunca muere", dijo Asprilla en ese momento.

Actualmente, Asprilla se radica en Colombia y hace parte de la mesa de análisis de ESPN Colombia, donde comenta el día a día del fútbol colombiano, la Selección Colombia y la actividad de sus compatriotas en el exterior.