La reacción de Faustino Asprilla a la captura de Maduro por orden de Trump y al “vengan por mí”: Más de 300 mil vistas

Revuelo total en el mundo por el operativo militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar al dictador Nicolás Maduro. Mientras era la madrugada del 3 de enero en Caracas, la tecnología, los aviones y los agentes estadounidenses dieron marcha al plan ordenado por el presidente Donald Trump. Rápidamente, acapararon el espacio aéreo de la ciudad hasta que el mandatario fue detenido.

Sobre la 1:00 am de Caracas comenzó el operativo militar y apenas fue capturado, Nicolás Maduro fue llevado a suelo norteamericano para ser juzgado y responder por los delitos que se le acusa. Sigue la tensión en el mundo y las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar, siendo muchas desde Colombia.

Uno de los personajes que reaccionó al operativo estadounidense fue Faustino Asprilla, un reconocido exjugador de la Selección Colombia que en sus redes sociales también expresa sus ideologías políticas y su rechazó al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Junto con uno de sus mejores amigos, ‘El Tino’ se ve en un clip multimedia sonriendo por la noticia que invade al mundo actualmente.

Faustino Asprilla, tras su retiro de las canchas, es uno de los panelistas y críticos más reconocidos del fútbol colombiano y de la Selección Colombia. Además se le conoce por su gran trayectoria internacional, siendo de los primeros futbolistas del país en triunfar en Europa. En la red social X, sale con su amigo ‘Caremonja’ donde las risas son las grandes protagonistas.

La reacción de Faustino Asprilla

El video, difundido desde la cuenta de su amigo, ya acumula más de 300 mil visualizaciones en la red social X. Allí ambos están sentados y con pocas palabras, sueltan muchas risas al escuchar aquel video viral de Nicolás Maduro cuando dijo que “vengan por mí”, en mensaje directo a Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos.

Nicolás Maduro, capturado Foto: Cuenta de x Donald Trump

“Venga por mí... Y fueron por él”, se lee en la introducción del video. Asprilla es otra celebridad deportiva que ha reaccionado a la operación estadounidense en Venezuela para capturar a Estados Unidos. Otro que también se pronunció fue el volante Juan Guillermo Cuadrado, quien celebró el operativo y pidió oraciones por Venezuela.

“Venga por miiiii”… y fueron por él 😅 pic.twitter.com/XPnDkofx1N — caremonja (@caremonjaja) January 3, 2026

En las últimas horas, el avión que llevaba a Nicolás Maduro tras la captura en Venezuela aterrizó en Nueva York, donde ahora le esperan largos procesos judiciales y fuertes preguntas de los jueces norteamericanos. Deberá responder por los delitos que Estados Unidos le ha impuesto.