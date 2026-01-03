Deportes

La reacción de Faustino Asprilla a la captura de Maduro por orden de Trump y al “vengan por mí”: Más de 300 mil vistas

Faustino Asprilla no demoró mucho y reaccionó al operativo militar en Caracas para capturar a Nicolás Maduro. El video es viral en las redes sociales.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

3 de enero de 2026, 10:35 p. m.
Faustino Asprilla, exjugador colombiano / Nicolás Maduro capturado.
Faustino Asprilla, exjugador colombiano / Nicolás Maduro capturado. Foto: Getty Images / Oficial Donald Trump

Revuelo total en el mundo por el operativo militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar al dictador Nicolás Maduro. Mientras era la madrugada del 3 de enero en Caracas, la tecnología, los aviones y los agentes estadounidenses dieron marcha al plan ordenado por el presidente Donald Trump. Rápidamente, acapararon el espacio aéreo de la ciudad hasta que el mandatario fue detenido.

Sobre la 1:00 am de Caracas comenzó el operativo militar y apenas fue capturado, Nicolás Maduro fue llevado a suelo norteamericano para ser juzgado y responder por los delitos que se le acusa. Sigue la tensión en el mundo y las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar, siendo muchas desde Colombia.

Uno de los personajes que reaccionó al operativo estadounidense fue Faustino Asprilla, un reconocido exjugador de la Selección Colombia que en sus redes sociales también expresa sus ideologías políticas y su rechazó al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Junto con uno de sus mejores amigos, ‘El Tino’ se ve en un clip multimedia sonriendo por la noticia que invade al mundo actualmente.

La millonaria recompensa que ofrece Faustino Asprilla para dar con los que robaron su celular.
La millonaria recompensa que ofrece Faustino Asprilla para dar con los que robaron su celular. Foto: Getty Images

Faustino Asprilla, tras su retiro de las canchas, es uno de los panelistas y críticos más reconocidos del fútbol colombiano y de la Selección Colombia. Además se le conoce por su gran trayectoria internacional, siendo de los primeros futbolistas del país en triunfar en Europa. En la red social X, sale con su amigo ‘Caremonja’ donde las risas son las grandes protagonistas.

Deportes

Fuerte mensaje de Juan Guillermo Cuadrado tras la captura de Maduro por orden de Trump: “Apareció el rey de justicia”

Deportes

¿Peligra el Mundial 2026? Lo que dice el reglamento Fifa tras la captura de Maduro por orden de Trump en Venezuela

Deportes

La lista de equipos que quieren a Falcao García: estos son sus cuatro posibles destinos

Deportes

La publicación del Bayern Múnich con el nuevo socio de Luis Díaz para 2026 que sorprende: “Es el primer jugador”

Deportes

Jugador se despide de Millonarios y hace un cambio drástico en el mercado de pases: “De azul a rojo”

Deportes

El gran desplome que sufrió Marino Hinestroza en el mercado de pases, el jugador que Boca Juniors quiere

Deportes

Rodrigo Ureña, nuevo jugador de Millonarios, ya conoce el FPC: Así le fue en América de Cali y Tolima

Gente

“Extraño que me digan garoto”: El ‘Tino’ Asprilla se destapó y recordó sus mejores años con las mujeres extranjeras

Deportes

‘Tino’ Asprilla calienta el Newcastle vs. Barcelona de Champions League: se soltó a hablar

Deportes

Homenaje al Tino Asprilla en Newcastle acabó en pulla para Atlético Nacional: esto dijo el exjugador

La reacción de Faustino Asprilla

El video, difundido desde la cuenta de su amigo, ya acumula más de 300 mil visualizaciones en la red social X. Allí ambos están sentados y con pocas palabras, sueltan muchas risas al escuchar aquel video viral de Nicolás Maduro cuando dijo que “vengan por mí”, en mensaje directo a Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos.

Nicolás Maduro, capturado
Nicolás Maduro, capturado Foto: Cuenta de x Donald Trump

“Venga por mí... Y fueron por él”, se lee en la introducción del video. Asprilla es otra celebridad deportiva que ha reaccionado a la operación estadounidense en Venezuela para capturar a Estados Unidos. Otro que también se pronunció fue el volante Juan Guillermo Cuadrado, quien celebró el operativo y pidió oraciones por Venezuela.

En las últimas horas, el avión que llevaba a Nicolás Maduro tras la captura en Venezuela aterrizó en Nueva York, donde ahora le esperan largos procesos judiciales y fuertes preguntas de los jueces norteamericanos. Deberá responder por los delitos que Estados Unidos le ha impuesto.

Más de Deportes

Faustino Asprilla, exjugador colombiano / Nicolás Maduro capturado.

La reacción de Faustino Asprilla a la captura de Maduro por orden de Trump y al “vengan por mí”: Más de 300 mil vistas

Juan Guillermo Cuadrado, volante colombiano / Nicolás Maduro capturado.

Fuerte mensaje de Juan Guillermo Cuadrado tras la captura de Maduro por orden de Trump: “Apareció el rey de justicia”

Donald Trump con Gianni Infantino.

¿Peligra el Mundial 2026? Lo que dice el reglamento Fifa tras la captura de Maduro por orden de Trump en Venezuela

BOGOTA, COLOMBIA - SEPTEMBER 22: Colombian footballer Radamel Falcao leaves the pitch after placing the winner's trophy prior to the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024 Final match between Korea DPR and Japan at Estadio El Campin on September 22, 2024 in Bogota, Colombia. (Photo by Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images)

La lista de equipos que quieren a Falcao García: estos son sus cuatro posibles destinos

Luis Díaz en un partido contra Unión Berlín.

La publicación del Bayern Múnich con el nuevo socio de Luis Díaz para 2026 que sorprende: “Es el primer jugador”

Tres jugadores de Millonarios celebran un gol.

Jugador se despide de Millonarios y hace un cambio drástico en el mercado de pases: “De azul a rojo”

Marino Hinestroza, figura de Atlético Nacional.

El gran desplome que sufrió Marino Hinestroza en el mercado de pases, el jugador que Boca Juniors quiere

Rodrigo Ureña con América en un partido contra Alianza Petrolera.

Rodrigo Ureña, nuevo jugador de Millonarios, ya conoce el FPC: Así le fue en América de Cali y Tolima

Luis Díaz deberá pararlo en el Mundial 2026 y es seguido por Barcelona e Inter de Milán: referente en la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Socio de Cristiano Ronaldo hace bulla en Europa y Luis Díaz lo tendrá que parar en el Mundial: Barcelona lo quiere

ARCHIVO - Foto del 9 de diciembre del 2025, el entrenador del Chelsea Enzo Maresca reacciona durante el encuentro de la Liga de Campeones ante el Atalanta. (AP Foto/Antonio Calanni, Archivo)

Los tres técnicos que suenan para reemplazar a Enzo Maresca en el Chelsea

Noticias Destacadas