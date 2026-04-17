Anuncio de Gustavo Petro sobre primera droguería, que se convirtió en consultorio, indignó a un exministro de Salud de Duque

Por medio de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro dio a conocer una transformación que se dio en medio de su polémica política de salud, el cual ha recibido fuertes cuestionamientos por parte de varios sectores.

No obstante, el anuncio que hizo el jefe de Estado sobre lo que sería la primera droguería convertida en consultorio en el país, generó una profunda indignación por parte de un exfuncionario del gobierno del expresidente Iván Duque.

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Se trata del exministro de Salud, Fernando Ruiz, quien lanzó un agudo dardo al jefe de Estado, lo hizo por medio de su cuenta de X: “En que termino el modelo de atención que reemplazará al aseguramiento: droguerías con consultorio como hace 50 años. Salud pobre para los pobres, en eso se concretó el cambio”.

La indignación obedeció por un mensaje que publicó Petro en sus redes sociales: “Zipaquirá, primer consultorio con droguería estatal”

Pero esa no fue la única crítica al sistema de salud de Petro, ya que otros usuarios de X expresaron: “En lugar de crear grandes clínicas e instituciones de alta calidad, usted nos quiere llevar a lo más paupérrimo en atención en salud. Que desafortunado ha sido darle poder”.

“Mientras los estándares de calidad cada vez son más exigentes para nosotros los prestadores de salud, usted pensando en volver a la atención de garaje que nos lleva 30 años atrás . De verdad esa es la dignificación para el personal de salud que tanto pregono su gobierno?”, dijo otro internauta.

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Esa controversia se desató, en medio de dos polémicas designaciones que hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre el manejo de la salud en el país. Por un lado dio luz verde para que el exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina asuma como nuevo interventor de la Nueva EPS y la hoja de vida del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, fue publicada en la página de aspirantes de la Casa de Nariño para ser el superintendente de Salud.