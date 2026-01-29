La superintendenta de Economía Solidaria, María José Navarro, respondió a la denuncia hecha por SEMANA sobre las millonarias pérdidas que habría registrado Drogas La Rebaja desde que está en manos del Gobierno de Gustavo Petro.

“Es totalmente falso y contrario a lo que anda circulando a través de un medio de comunicación que la operación de la cadena de droguerías de la marca Drogas La Rebaja esté generando hoy 100.000 millones de pesos en pérdidas”, aseguró la superintendenta.

Según recordó, desde la Superintendencia tienen la intervención de Copservir, que es la cooperativa que administra la operación de las droguerías desde abril de 2024. “Encontramos una operación dando pérdidas desde 2022; se ha hecho un trabajo importante para reducir esta pérdida”, señaló.

La superintendente afirmó que, por instrucción del presidente Gustavo Petro, buscan que la cadena de droguerías pueda ser gestora farmacéutica y encargarse de la dispensación de medicamentos de la línea institucional.

Navarro explicó que hay varias líneas. Además de la institucional, otra es la de retail y otra comercial. En el caso de la institucional, es liderada por el Ministerio de Salud con las EPS del país, según la cual la superintendenta afirmó que avanzaría “de manera rápida”.

“Por parte de la cooperativa estamos en un proceso de reestructuración, de reorganización que nos permita, a partir de una asamblea convocada, pero además propuesta por los trabajadores y las trabajadoras asociadas a Copservir, la creación de una cooperativa nueva de los trabajadores y las trabajadoras, como ya lo hemos anunciado”, señaló la superintendente.

Contrario a esto, según reveló SEMANA, desde que el Gobierno nacional tiene en su poder la cadena de droguerías, se habrían generado pérdidas en 2024 por 64.395 millones de pesos y en 2025 por 41.342 millones de pesos, según los estados financieros preliminares en poder del Sindicato de Propietarios y Trabajadores de Copservir (Asocopservir).

El desastre de la intervención de Drogas La Rebaja: la administración del Gobierno Petro deja $100.000 millones en pérdidas y caos administrativo

De hecho, eso llevó a que se removiera de su cargo a Yobany Montilla Meza, quien se desempeñaba como agente especial al frente de la intervención de Copservir, la cooperativa que administraba a nivel nacional la cadena Drogas La Rebaja.

Desde 2024, que la droguería se encuentra en poder de la superintendencia, Navarro nombró a Montilla como agente especial; sin embargo, posteriormente, empezaron a llegar denuncias en su contra a los entes de control por la negociación con proveedores, eliminación de derechos laborales y gastos desproporcionados en salarios de asesores.

Una de las denuncias hace referencia a que Montilla habría contratado a un equipo de diez personas que mensualmente costaban 130 millones de pesos en nómina, que se convertían en 1.500 millones de pesos anuales, que para una empresa en vulnerabilidad económica sería una decisión crítica.