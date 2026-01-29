Política

Supersolidaria responde por millonarias pérdidas de drogas La Rebaja: “Es falso”, dijo la superintendenta

La funcionaria salió al paso de las revelaciones hechas por este medio sobre la gestión de la cadena farmacéutica en manos del Estado.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
29 de enero de 2026, 3:37 p. m.
María José Navarro, superitendente de Economía Solidaria, se refirió a esta denuncia.
María José Navarro, superitendente de Economía Solidaria, se refirió a esta denuncia. Foto: Prensa Supersolidaria

La superintendenta de Economía Solidaria, María José Navarro, respondió a la denuncia hecha por SEMANA sobre las millonarias pérdidas que habría registrado Drogas La Rebaja desde que está en manos del Gobierno de Gustavo Petro.

“Es totalmente falso y contrario a lo que anda circulando a través de un medio de comunicación que la operación de la cadena de droguerías de la marca Drogas La Rebaja esté generando hoy 100.000 millones de pesos en pérdidas”, aseguró la superintendenta.

Según recordó, desde la Superintendencia tienen la intervención de Copservir, que es la cooperativa que administra la operación de las droguerías desde abril de 2024. “Encontramos una operación dando pérdidas desde 2022; se ha hecho un trabajo importante para reducir esta pérdida”, señaló.

La superintendente afirmó que, por instrucción del presidente Gustavo Petro, buscan que la cadena de droguerías pueda ser gestora farmacéutica y encargarse de la dispensación de medicamentos de la línea institucional.

Política

Roy Barreras le da espaldarazo a Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, para aterrizar en la consulta del Frente por la Vida

Política

Gustavo Petro reveló que las críticas a una millonaria compra del Gobierno afectaron a su familia: “Se dedicó a sembrar dudas”

Política

Senadora Lorena Ríos le reclamó a Gustavo Petro por referencia de Jesús: “¿Hasta cuándo? Por favor, respétenos”

Política

Registrador responde a Cambio Radical sobre entrega de tarjetones para la consulta presidencial del 8 de marzo

Política

Gustavo Petro despejó las dudas y reveló lo que hará el 7 de agosto, cuando termine su mandato: esta fue la llamativa declaración

Política

“Es bochornoso que este país tenga que tolerar a un presidente como ese”

Política

Gustavo Petro llamó “opinador” al autor del artículo científico que lo responsabiliza por la crisis en el sistema de salud

Política

El desastre de la intervención de Drogas La Rebaja: la administración del Gobierno Petro deja $100.000 millones en pérdidas y caos administrativo

Confidenciales

Andrés Forero advierte sobre millonarias pérdidas en Drogas La Rebaja tras intervención del Gobierno

Macroeconomía

Drogas La Rebaja quedó bajo el control del Ministerio de Salud; conozca los detalles

Navarro explicó que hay varias líneas. Además de la institucional, otra es la de retail y otra comercial. En el caso de la institucional, es liderada por el Ministerio de Salud con las EPS del país, según la cual la superintendenta afirmó que avanzaría “de manera rápida”.

“Por parte de la cooperativa estamos en un proceso de reestructuración, de reorganización que nos permita, a partir de una asamblea convocada, pero además propuesta por los trabajadores y las trabajadoras asociadas a Copservir, la creación de una cooperativa nueva de los trabajadores y las trabajadoras, como ya lo hemos anunciado”, señaló la superintendente.

Contrario a esto, según reveló SEMANA, desde que el Gobierno nacional tiene en su poder la cadena de droguerías, se habrían generado pérdidas en 2024 por 64.395 millones de pesos y en 2025 por 41.342 millones de pesos, según los estados financieros preliminares en poder del Sindicato de Propietarios y Trabajadores de Copservir (Asocopservir).

El desastre de la intervención de Drogas La Rebaja: la administración del Gobierno Petro deja $100.000 millones en pérdidas y caos administrativo

De hecho, eso llevó a que se removiera de su cargo a Yobany Montilla Meza, quien se desempeñaba como agente especial al frente de la intervención de Copservir, la cooperativa que administraba a nivel nacional la cadena Drogas La Rebaja.

Desde 2024, que la droguería se encuentra en poder de la superintendencia, Navarro nombró a Montilla como agente especial; sin embargo, posteriormente, empezaron a llegar denuncias en su contra a los entes de control por la negociación con proveedores, eliminación de derechos laborales y gastos desproporcionados en salarios de asesores.

Una de las denuncias hace referencia a que Montilla habría contratado a un equipo de diez personas que mensualmente costaban 130 millones de pesos en nómina, que se convertían en 1.500 millones de pesos anuales, que para una empresa en vulnerabilidad económica sería una decisión crítica.

Más de Política

Osorio reemplazaría a su esposo, Daniel Quintero, en la contienda presidencial de la consulta del Frente por la Vida.

Roy Barreras le da espaldarazo a Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, para aterrizar en la consulta del Frente por la Vida

El presidente, Gustavo Petro, el 28 de noviembre de 2025, en Bogotá

Gustavo Petro reveló que las críticas a una millonaria compra del Gobierno afectaron a su familia: “Se dedicó a sembrar dudas”

Lorena Ríos y Gustavo Petro.

Senadora Lorena Ríos le reclamó a Gustavo Petro por referencia de Jesús: “¿Hasta cuándo? Por favor, respétenos”

SORTEO DE POSICIONES DE AGRUPACIONES POLÍTICAS EN LAS TARJETAS ELECTORALES PARA LAS ELECCIONES AL CONGRESO 2026

Registrador responde a Cambio Radical sobre entrega de tarjetones para la consulta presidencial del 8 de marzo

El presidente Gustavo Petro durante la conmemoración de los 9 años del Acuerdo de Paz.

Gustavo Petro despejó las dudas y reveló lo que hará el 7 de agosto, cuando termine su mandato: esta fue la llamativa declaración

María José Navarro es la Superitendente Solidaria de la Economía Solidaria.

Supersolidaria responde por millonarias pérdidas de drogas La Rebaja: “Es falso”, dijo la superintendenta

Presidente Gustavo Petro, el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán

“Es bochornoso que este país tenga que tolerar a un presidente como ese”

Presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro llamó “opinador” al autor del artículo científico que lo responsabiliza por la crisis en el sistema de salud

Presidente Gustavo Petro, Consejo Nacional Electoral - CNE

Gustavo Petro se metió en la discusión del CNE sobre la supuesta inhabilidad de Iván Cepeda para la consulta del Frente por la Vida

Sergio Fajardo junto a Claudia López

Las peleas intensas de Claudia López con Sergio Fajardo, con quien ahora quiere hacer una consulta: “Puñalada por detrás”

Noticias Destacadas