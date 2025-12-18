Gemini 3 Flash: el nuevo modelo gratuito de Google que combina razonamiento avanzado, velocidad y eficiencia

Google ha presentado su nuevo modelo de inteligencia artificial Gemini 3 Flash, una versión que acerca el razonamiento avanzado de Gemini 3 a un formato más rápido, eficiente y de menor coste. Este modelo está diseñado para agilizar tareas cotidianas y flujos de trabajo agénticos, y ya se encuentra disponible de forma gratuita en la aplicación de Gemini.

Tras el lanzamiento de Gemini 3 el pasado mes de noviembre —que incluyó las versiones avanzadas Gemini 3 Pro y Gemini 3 Deep Think—, el gigante tecnológico amplió ahora su familia de modelos con Gemini 3 Flash. Esta nueva variante mantiene el razonamiento de nivel profesional característico de Gemini 3, pero lo combina con la baja latencia, la eficiencia y el menor coste propios de la versión Flash.

Como resultado, Google asegura que Gemini 3 Flash no solo facilita las tareas del día a día al ofrecer respuestas más rápidas y una mejor comprensión, sino que además se posiciona como “el mejor modelo” de la compañía para ejecutar flujos de trabajo agénticos. Así lo destacó la empresa en una publicación en su blog oficial.

Google presentó Gemini 3 Flash como su nuevo modelo de inteligencia artificial. Foto: Getty Images

Este rendimiento mejorado se refleja en los resultados de las pruebas de referencia compartidas por Google, donde Gemini 3 Flash supera a modelos de generaciones anteriores, incluido Gemini 2.5 Pro. Por ejemplo, obtuvo un 90,4 % en la prueba GPQA Diamond, que evalúa razonamiento y conocimiento de nivel doctoral. Asimismo, en Humanity’s Last Exam —una evaluación con más de 2.500 preguntas de nivel experto en múltiples disciplinas— alcanzó un 33,7 %, compitiendo con modelos de vanguardia de mayor tamaño.

Además, Gemini 3 Flash logra superar a modelos de otras compañías en algunos parámetros clave. Es el caso del modelo GPT-5.2 de OpenAI, al que aventaja en la prueba de razonamiento y comprensión multimodal MMMU-Pro, con un 81,2 % frente a un 79,5 %.

Estas capacidades multimodales mejoradas se traducen en mejores resultados en tareas como el análisis de video, la extracción de datos y la resolución de preguntas y respuestas visuales más complejas.

Con todo ello, Google ha subrayado que su nuevo modelo demuestra que la velocidad y la escalabilidad “no tienen por qué ir en detrimento de la inteligencia”. Esto es posible gracias a su alta eficiencia, ya que Gemini 3 Flash puede modular su capacidad de razonamiento: pensar durante más tiempo en casos complejos y reducir el procesamiento en tareas sencillas. Según la compañía, utiliza hasta un 30 % menos de tokens en promedio que Gemini 2.5 Pro para completar tareas cotidianas con precisión, todo ello a un coste significativamente menor.

El lanzamiento de Gemini 3 Flash ya es oficial. Foto: Getty Images

Finalmente, Gemini 3 Flash ya está disponible para todos los usuarios como el modelo predeterminado en la aplicación de Gemini, reemplazando a la versión 2.5 Flash. De este modo, puede utilizarse de forma gratuita. Además, Google ha señalado que el modelo también está comenzando a implementarse como el predeterminado para el Modo IA dentro de la experiencia de Búsqueda.

*Con información de Europa Press.