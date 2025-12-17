Tecnología

Las gafas inteligentes de Meta suman control por voz en español y mejoran las llamadas en lugares ruidosos

Además, aplicaciones de música podrán controlarse con nuevos comandos para la IA de Meta en español, francés, alemán, italiano y portugués.

Redacción Tecnología
17 de diciembre de 2025, 5:42 p. m.
Gafas inteligentes Ray-Ban Meta
Gafas inteligentes Ray-Ban Meta Foto: Meta

Los usuarios de las gafas inteligentes Ray-Ban Meta y Oakle Meta ya pueden pedirle a la IA de Meta que reproduzca sus listas en Spotify y Apple Music con nuevos comandos en español, que están disponibles desde este 16 de diciembre, junto a una prueba para escuchar con mayor claridad la voz en las llamadas.

Las aplicaciones Amazon Music, Apple Music, Shazam y Spotify podrán controlarse con nuevos comandos para la IA de Meta en español, francés, alemán, italiano y portugués, en las gafas Ray-Ban Meta y Oakle Meta.

Para ver mejor y unas cuantas cosas más.
Para ver mejor y unas cuantas cosas más. Foto: Ray-Ban

Estos nuevos comandos ya están disponibles en España, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, India, Irlanda, Italia, México, Noruega, Portugal, Suecia, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos, como informaron en una nota de prensa.

Con Spotify, además, se puede poner banda sonora a lo que está haciendo o viendo el usuario. La combinación de visión artificial de las gafas de Meta y la personalización del servicio de streaming permiten crear una lista de reproducción personalizada para un momento específico usando un comando como “Oye Meta, reproduce una canción que se ajuste a esta vista”.

Reconocida empresa tecnológica lanzó sus primeras gafas impulsadas por Inteligencia Artificial y entró a competir con Meta y Google

Esta función está disponible en inglés en Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, India, Irlanda, Italia, México, Noruega, España, Suecia, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos.

En septiembre, durante Meta Connect, la compañía tecnológica anticipó una actualización de software que ayudaría a escuchar con mayor claridad la voz de la persona con la que se está hablando si se está en lugares ruidosos.

Diseño centrado en las personas y funciones de IA: así es como las gafas de Meta consiguen la traducción en tiempo real.
Esta característica ha llegado este 16 de diciembre con la actualización v21 para los modelos de gafas Ray-Ban Meta y Oakley Meta HSTN Foto: Europa Press

Esta característica, denominada Conversation Focus, ha llegado este 16 de diciembre con la actualización v21 para los modelos de gafas Ray-Ban Meta y Oakley Meta HSTN, en una fase de acceso anticipado para los usuarios de Estados Unidos y Canadá.

En concreto, utiliza la tecnología de formación de haces y el procesamiento espacial en tiempo real para amplificar la voz del interlocutor y hacer que se escuche con nitidez aun si el usuario está en una estación, una cafetería o en el tren.

*Con información de Europa Press.

