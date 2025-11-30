Suscribirse

Tecnología

Reconocida empresa tecnológica lanzó sus primeras gafas impulsadas por Inteligencia Artificial y entró a competir con Meta y Google

Las gafas también ofrecerán funciones de asistencia inteligente como organizar actividades en la agenda.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
30 de noviembre de 2025, 8:07 p. m.
Gafas inteligentes de Alibaba
Gafas inteligentes de Alibaba | Foto: Alibaba/X/@sandraleow

Las gafas inteligentes impulsadas por inteligencia artificial de la reconocida empresa Alibaba, salieron a la venta este jueves, 27 de noviembre, mientras el gigante tecnológico chino busca aumentar su enfoque en herramientas de la IA en un mercado cada vez más competitivo.

Se trata de unas gafas compuesta por los modelos S1 y G1, que integran un diseño de baterías intercambiables para asegurar un uso continuo durante un día, así como capacidades para interactuar con la IA y el entorno en tiempo real.

Las Quark AI Glasses, anunciadas por primera vez en julio de este año, vienen en dos variantes: la S1, cuyo precio inicial es de 3.799 yuanes chinos, que equivalen a 536 dólares aproximadamente y la G1, de 1.899 yuanes, es decir, 270 dólares americanos.

La compañía tecnológica ha incorporado sus modelos de IA Qwen (la alternativa de Alibaba a ChatGPT) en este dispositivo, el cual además se enlaza con su nueva aplicación Qwen.

En ese sentido, los usuarios pueden utilizar comandos de voz para que las gafas ejecuten distintas funciones.

Estas nuevas gafas están impulsadas por los modelos Qwen, por lo que ofrecen capacidades de razonamiento profundo para llevar a cabo tareas en el día a día, además de integrar su aplicación de IA Alibaba Quark.

Contexto: Cofundador de Alibaba, Jack Ma, implicado en una campaña de intimidación del régimen chino

Concretamente, el modelo de gafas Quark AI S1 es la versión insignia de la serie, equipadas con pantallas micro-OLED transparentes, que muestran información superpuesta en las lentes.

Por su parte, la versión Quark AI G1 está más enfocada en adaptarse al estilo de vida de los usuarios de forma personalizada, ya que dispone de varios diseños de colores y formatos, pero no cuenta con las pantallas.

Meta ha lanzado funciones en versión beta para sus gafas inteligentes Ray-Ban.
Esta es la primera vez que Alibaba presenta el lanzamiento de unas gafas inteligentes | Foto: Getty Images

No obstante, ambos modelos de la serie de gafas inteligentes cuentan con micrófonos de conducción ósea, así como cámaras integradas y se completan con un sistema de doble batería intercambiable, que ofrece hasta 24 horas de autonomía de uso, como dijo la compañía en un comunicado a través de Alizila.

En cuanto a su funcionamiento, las gafas se podrán controlar mediante comandos de voz como “Hola Qwen’, así como a través de controles táctiles en las patillas.

Las gafas también ofrecerán funciones de asistencia inteligente basadas en el contexto, como localizar puntos de interés cercanos o organizar actividades en la agenda.

Del mismo modo, la empresa confirmó que el dispositivo estará vinculado a todo el entorno digital de Alibaba, incluyendo el sistema de pago Alipay y las plataformas de compras, música y herramientas de trabajo.

Alibaba es un conglomerado de empresas tecnológicas chinas, fundado en 1999, que opera principalmente a través de plataformas de comercio electrónico
Alibaba es un conglomerado de empresas tecnológicas chinas, fundado en 1999, que opera principalmente a través de plataformas de comercio electrónico | Foto: AP

Asimismo, según ha podido conocer Bloomberg, Alibaba planea extender el lanzamiento de sus nuevas gafas inteligentes a nivel internacional durante el próximo año, aunque se desconoce a qué territorios.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Régimen de Maduro hace anuncio en medio de horas de tensión con Estados Unidos: Mencionaron al presidente Petro

2. Inundaciones complican el tránsito en Bogotá: zonas donde se reportan torrenciales lluvias este domingo 30 de noviembre

3. Rafa Taibo reveló el lugar con mayor actividad paranormal en Colombia; no es Armero

4. Tabla de posiciones de la Premier League, tras tropiezo del Arsenal: Manchester City y Chelsea festejan

5. Sorpresivo anuncio sobre la tumba de Diomedes Díaz: “Los hijos del cacique están al frente de esto”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

AlibabaGafas de realidad aumentada

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.