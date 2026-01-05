Tecnología

CES 2026: ¿qué esperar de la feria tecnológica más importante del año?

El evento reunirá a más de 450 empresas y startups que presentarán avances en inteligencia artificial, robótica, salud digital, movilidad, energía, entretenimiento inmersivo y accesibilidad.

Redacción Tecnología
5 de enero de 2026, 5:07 p. m.
Más de 450 empresas, startups y compañías participarán en este evento.
El inicio del año está marcado por la llegada del CES de Las Vegas (Estados Unidos), la principal feria de tecnología de consumo, que se realizará del 6 al 9 de enero. En este encuentro, la atención estará puesta en los desarrollos más avanzados y en las tendencias que marcarán el rumbo de la innovación a nivel mundial, con un papel central para la inteligencia artificial (IA) y la robótica, además de la presentación de actualizaciones por parte de las grandes marcas de electrodomésticos.

El evento, organizado por la Consumer Technology Association (CTA), reunirá a más de 450 empresas, entre startups y compañías. Allí se exhibirán soluciones y avances en áreas como inteligencia artificial, robótica, salud digital, movilidad, entorno empresarial, energía, entretenimiento inmersivo y accesibilidad.

Entre las compañías que ya confirmaron su participación y compartirán sus lanzamientos se encuentran Roborock, Motorola, Razer, Acer, Hisense, Anker Innovations, Sony, Dell, Alienware y HP.

Durante el CES se dan cita las compañías tecnológicas más importantes del mundo, para exponer sus innovaciones.
Durante el CES se dan cita las compañías tecnológicas más importantes del mundo, para exponer sus innovaciones. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

“Un año después, la situación sigue siendo cambiante. Aunque el evento suele centrarse en dispositivos conectados, en última instancia trata de cómo interactuamos con ellos y del contenido al que accedemos”, afirmó el analista tecnológico Paolo Pescatore.

¿Qué esperar de la feria tecnológica?

  • IA en todo y guerra de chips: La inteligencia artificial (IA) tendrá un papel transversal en la feria, integrada en la mayoría de los lanzamientos, a medida que la industria tecnológica avanza en el desarrollo de dispositivos y servicios pensados para responder a las demandas reales de los consumidores. Este enfoque confirma que la IA ya no es una promesa a futuro, sino un componente clave en los productos que llegarán al mercado en el corto y mediano plazo.
El lanzamiento de Sparky por parte de Walmart en 2025 responde al objetivo de cerrar la brecha frente a Amazon, que ya utiliza asistentes basados en IA como Rufus,
Este enfoque confirma que la IA ya no es una promesa a futuro, sino un componente clave en los productos que llegarán al mercado en el corto y mediano plazo. Foto: Getty Images

A estas charlas se sumará la intervención del CEO de Lenovo, Yuanqing Yang, en un contexto marcado por una intensa competencia en el mercado de chips, con Intel impulsando su plataforma Core Ultra de próxima generación, Panther Lake, y Qualcomm apostando por el Snapdragon Elite X2 para equipos Windows sobre ARM.

  • Anuncios de computadores: Este escenario apunta a una oleada de presentaciones de computadores portátiles durante la feria. LG ya se adelantó al anunciar los nuevos Gram Pro 2026, que, de acuerdo con la compañía, incorporan el portátil RTX de 17 pulgadas más liviano del mundo, reforzando la tendencia hacia equipos más potentes y, al mismo tiempo, más ligeros.
La CES 2025 ha sido el marco para la presentación de los diferentes avances tecnológicos de cada una de las marcas del mundo.
La expectativa incluye una mayor exhibición de tecnologías de conducción autónoma y robots con alto nivel de independencia. Foto: Anadolu via Getty Images

Expertos del sector coinciden en que el CES 2026 estará marcado por una amplia oferta de laptops, impulsada principalmente por una nueva generación de procesadores de Intel que promete mejoras significativas en rendimiento, juegos y duración de la batería, aunque aún queda por comprobar su desempeño real.

  • Robots domésticos: El evento también servirá de vitrina para avances en movilidad y robótica. En este contexto, LG ya confirmó la presentación de CLOiD, un robot asistente diseñado para realizar múltiples tareas dentro de la vivienda.

Analistas anticipan una fuerte presencia de robots humanoides y soluciones de inteligencia artificial con aplicaciones físicas, que van más allá del software y se integran tanto en la automoción como en dispositivos autónomos. La expectativa incluye una mayor exhibición de tecnologías de conducción autónoma y robots con alto nivel de independencia.

  • Pantallas y televisores: El mercado de televisores tendrá un papel destacado, con marcas como LG, Samsung y Sony disputándose el liderazgo en innovación de pantallas. La apuesta estará en equipos con mayor brillo, capaces de alcanzar niveles de luminosidad muy superiores a los de generaciones anteriores, impulsados por estándares avanzados como Dolby Vision 2 y HDR 10 Plus Advanced.

La evolución tecnológica incluirá mejoras en OLED, con nuevas estructuras de cuatro capas, y la llegada del sistema Micro RGB, que emplea iluminación LED roja, verde y azul para ofrecer colores más precisos y una amplitud cromática superior. A esto se suma la competencia por tasas de refresco cada vez más altas, con televisores que podrían superar los 240 Hz e incluso alcanzar los 500 Hz, orientados al público gamer.

*Con información de Europa Press.

