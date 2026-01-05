Astronomía

Epsilon: la misión espacial de la ESA que promueve la igualdad de género y contará con la astronauta Sophie Adenot

Durante la misión, llevará a cabo experimentos científicos, investigaciones médicas y colaborará en la observación de la Tierra.

Redacción Tecnología
5 de enero de 2026, 3:08 p. m.
La astronauta francesa Sophie Adenot viajará al espacio en la misión Epsilon.
La astronauta francesa Sophie Adenot viajará al espacio en la misión Epsilon. Foto: Getty Images

La astronauta francesa de la Agencia Espacial Europea (ESA), Sophie Adenot, presentó este lunes la misión Epsilon, con la que viajará a la Estación Espacial Internacional (EEI) a mediados de febrero.

“La exploración no tiene género”, afirmó Adenot durante una rueda de prensa en el Centro Europeo de Astronautas (EAC) de la ESA en Colonia, Alemania. Este fue su último acto mediático en Europa antes de su lanzamiento al espacio.

La astronauta destacó que, en los últimos 30 años, la situación ha cambiado considerablemente y que nunca ha sentido discriminación por ser mujer durante su selección o entrenamiento: “Simplemente soy una astronauta que se entrena”. Añadió: “Hoy, sinceramente, no vemos la diferencia. Por supuesto, hay diferencias fisiológicas entre individuos, pero no hay barreras por género”.

La NASA fijó los horarios para las próximas caminatas espaciales en enero.
Sophie Adenot, astronauta francesa de la ESA, anuncia su viaje a la Estación Espacial Internacional a mediados de febrero. Foto: Getty Images

Adenot enfatizó la importancia de la representación femenina en la exploración espacial: “Las mujeres somos el 50 % de la población, ¿por qué no ser también el 50 % de los exploradores?”.

Recordó que, desde niña, nunca sintió limitaciones por su género y expresó su gratitud a las pioneras que abrieron caminos: “No estamos en tiempos pioneros; el camino está abierto. Cualquier mujer o niña con un sueño puede explorar sin límites”.

Los cometas que visitarán la Tierra en enero 2026 y la tecnología para detectar amenazas

Sobre su intenso entrenamiento de ocho meses para la misión, Adenot explicó que sus instructores tuvieron que priorizar y ajustar algunas actividades debido al esfuerzo requerido: “Me prepararon para vivir, trabajar y representar a la humanidad en el espacio. No solo para operar sistemas. Lo hago con orgullo y responsabilidad. Ser astronauta francesa y europea es un honor que llevo con gratitud y humildad”.

La astronauta también resaltó el valor de la exploración: “Conecta ciencia, economía, tecnología, educación y diplomacia, y fortalece la cooperación internacional. El deseo de explorar es profundamente humano y un motor muy poderoso para la innovación”.

El supuesto viajero del tiempo ha despertado pánico tras revelar estas catástrofes.
Adenot declara que "la exploración no tiene género", defendiendo la participación equitativa de mujeres y hombres en la ciencia y la exploración espacial. Foto: Getty Images/iStockphoto

El nombre Epsilon simboliza, según Adenot, el poder de las contribuciones pequeñas, pero significativas, y cómo muchas partes se unen para formar un todo. Durante la misión, llevará a cabo experimentos científicos europeos, investigación médica, observación de la Tierra y apoyo a las operaciones y mantenimiento de la EEI.

Sophie Adenot será la primera astronauta de la promoción 2022 de la ESA en viajar al espacio. Se graduó como astronauta junto al español Pablo Álvarez y sus compañeros Rosemary Coogan, Raphaël Liégeois y Marco Sieber el 22 de abril de 2024, tras completar la formación básica en el Centro Europeo de Astronautas. También se graduó la australiana Katherine Bennell-Pegg, quien participó en el mismo programa.

*Con información de Europa Press.

