🔴EN VIVO | CES 2026: siga todas las novedades del evento tecnológico más importante del planeta; noticias y lanzamientos

LG presentó este 5 de enero a CLOiD, su nuevo robot doméstico el cual es impulsado por inteligencia artificial, su diseño esta enfocado para poder integrarse fácilmente al hogar y así asumir tareas cotidianas.

Un nuevo desarrollo de LG busca facilitar la vida diaria mediante automatización inteligente. Foto: Suministrada a Semana

La compañía muestra cómo este asistente físico puede desplazarse por la vivienda, interactuar con electrodomésticos y adaptarse a las rutinas de los usuarios.

CES 2026: LG presentó a CLOiD, el robot que promete un “hogar sin tareas domésticas”

Las grandes tendencias que marcan el CES 2026

Más de 450 empresas, entre ellas startups emergentes y gigantes incluidos en la lista Fortune 500, participan en esta cita organizada por la Consumer Technology Association.

El CES reúne durante varios días a empresas que presentan avances para distintos sectores. Foto: AFP

El encuentro sirve como escaparate para propuestas relacionadas con automatización, robótica doméstica, experiencias inmersivas y accesibilidad, además de avances pensados para el entorno laboral y el consumo energético. Marcas reconocidas del sector tecnológico y del mundo gamer aprovechan el escenario para mostrar productos que llegarán al mercado a lo largo del año.

CES 2026 en Las Vegas: cuándo es y dónde ver el evento tecnológico más importante del año online

Presentaciones clave antes y durante la feria

Antes de la apertura oficial, algunas compañías adelantan sus anuncios más importantes. Samsung abrió el calendario el 5 de enero con un evento centrado en nuevas experiencias impulsadas por inteligencia artificial, donde enseñó actualizaciones en electrodomésticos, sonido y monitores.

El sector gamer también tiene espacio con eventos dedicados a jugadores y creadores. Foto: Bloomberg via Getty Images

En la madrugada del 6 de enero, se espera que Asus ROG realice un evento dirigido a jugadores y creadores de contenido, mientras que posteriormente la compañía mostrará nuevos computadores enfocados en el uso de la inteligencia artificial.

Asimismo, se espera que las empresas de Intel y AMD tendrán la presentación de nuevos procesadores y que Lenovo celebre una nueva edición de su conferencia tecnológica, en la que compartirá su visión sobre el futuro de la innovación y la integración de dispositivos, servicios e inteligencia artificial.