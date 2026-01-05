Tecnología

🔴EN VIVO | CES 2026: siga todas las novedades del evento tecnológico más importante del planeta; noticias y lanzamientos

Las principales compañías tecnológicas del mundo se reúnen en Las Vegas para presentar sus avances más recientes.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

6 de enero de 2026, 3:37 a. m.

El CES 2026 es el evento que reunirá a las principales empresas de tecnología con el fin de presentar los nuevos avances que estarán por marcar el rumbo de la innovación en el planeta.

Entre los días 6 y el 9 de enero, este evento que se lleva a cabo en las Vegas, expondrá desarrollos que van desde dispositivos inteligentes, robótica, como también soluciones aplicadas a la salud, la movilidad y el entretenimiento.

Lo que tienes que saber

Tecnología

“La perfección ha muerto”: Adam Mosseri advirtió sobre un cambio que tendría Instagram por culpa de la IA

Tecnología

“Quítale la ropa”: autoridades exigen explicaciones a Elon Musk por función polémica de X; ni Trump ni Maduro se salvaron

Tecnología

CES 2026: LG presentó a CLOiD, el robot que promete un “hogar sin tareas domésticas”

Tecnología

CES 2026 en Las Vegas: cuándo es y dónde ver el evento tecnológico más importante del año online

Tecnología

Bill Gates asegura que aprender esta habilidad, ignorada por muchos, sería la clave para tener éxito en la vida laboral

Tecnología

Así será el nuevo modelo de Meta que facilita la edición de música y sonido

Tecnología

El tuit que nadie esperaba: Elon Musk sorprende con mensaje en español sobre Venezuela, tras la detención de Nicolás Maduro

Tecnología

CES 2026: ¿qué esperar de la feria tecnológica más importante del año?

Tecnología

La feria CES 2026 abre el año tecnológico con grandes anuncios en inteligencia artificial y robótica

Política

“Mentiroso”: le gritaron a Gustavo Petro en pleno evento público. Así reaccionó el presidente

En Vivo

5:00 p.m.
LG presentó a su robot CLOiD
Ver mas
5:00 p.m.
LG presentó a su robot CLOiD

LG presentó este 5 de enero a CLOiD, su nuevo robot doméstico el cual es impulsado por inteligencia artificial, su diseño esta enfocado para poder integrarse fácilmente al hogar y así asumir tareas cotidianas.

Un robot con movilidad propia y capacidad de aprendizaje marca el nuevo rumbo de la automatización doméstica.
Un nuevo desarrollo de LG busca facilitar la vida diaria mediante automatización inteligente. Foto: Suministrada a Semana

La compañía muestra cómo este asistente físico puede desplazarse por la vivienda, interactuar con electrodomésticos y adaptarse a las rutinas de los usuarios.

CES 2026: LG presentó a CLOiD, el robot que promete un “hogar sin tareas domésticas”

Las grandes tendencias que marcan el CES 2026

Más de 450 empresas, entre ellas startups emergentes y gigantes incluidos en la lista Fortune 500, participan en esta cita organizada por la Consumer Technology Association.

Grandes marcas adelantan sus anuncios antes de la apertura oficial.
El CES reúne durante varios días a empresas que presentan avances para distintos sectores. Foto: AFP

El encuentro sirve como escaparate para propuestas relacionadas con automatización, robótica doméstica, experiencias inmersivas y accesibilidad, además de avances pensados para el entorno laboral y el consumo energético. Marcas reconocidas del sector tecnológico y del mundo gamer aprovechan el escenario para mostrar productos que llegarán al mercado a lo largo del año.

CES 2026 en Las Vegas: cuándo es y dónde ver el evento tecnológico más importante del año online

Presentaciones clave antes y durante la feria

Antes de la apertura oficial, algunas compañías adelantan sus anuncios más importantes. Samsung abrió el calendario el 5 de enero con un evento centrado en nuevas experiencias impulsadas por inteligencia artificial, donde enseñó actualizaciones en electrodomésticos, sonido y monitores.

Lenovo aprovecha el CES para exponer su visión sobre el futuro tecnológico.
El sector gamer también tiene espacio con eventos dedicados a jugadores y creadores. Foto: Bloomberg via Getty Images

En la madrugada del 6 de enero, se espera que Asus ROG realice un evento dirigido a jugadores y creadores de contenido, mientras que posteriormente la compañía mostrará nuevos computadores enfocados en el uso de la inteligencia artificial.

Asimismo, se espera que las empresas de Intel y AMD tendrán la presentación de nuevos procesadores y que Lenovo celebre una nueva edición de su conferencia tecnológica, en la que compartirá su visión sobre el futuro de la innovación y la integración de dispositivos, servicios e inteligencia artificial.