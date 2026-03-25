Los países del mundo donde la Semana Santa no existe y el caso excepcional de Latinoamérica

La Semana Santa es una de las celebraciones religiosas más importantes del mundo, ya que conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. Por este motivo, en muchos países las actividades laborales y académicas se reducen o se suspenden durante varios días.

Aunque suele celebrarse entre finales de marzo y comienzos de abril, no existe una fecha fija para su conmemoración. Su calendario se determina a partir de la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera en el hemisferio norte.

La celebración inicia con el Domingo de Ramos y continúa con los días más representativos de la tradición cristiana: el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Sábado de Gloria, hasta culminar con el Domingo de Pascua o de Resurrección.

Sin embargo, a pesar de su relevancia global, la Semana Santa no se celebra de la misma manera en todos los países, e incluso hay lugares donde ni siquiera se conmemora.

La Semana Santa es celebrada por cientos de millones de católicos y cristianos en todo el mundo. Foto: Getty Images

En contraste, en gran parte de Europa y América Latina tiene un fuerte arraigo cultural y religioso, al punto de que muchas actividades se detienen durante esos días.

En este sentido, se estima que la Semana Santa se celebra en aproximadamente 120 países. Muchos de ellos cuentan con una fuerte herencia católica y cristiana, lo que ha convertido esta conmemoración en un pilar cultural y religioso dentro de sus sociedades.

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No obstante, hay países donde esta semana no se tiene en cuenta como una celebración relevante. Entre ellos se encuentran Japón, Mongolia, Arabia Saudita, Irán, Uzbekistán o Somalia.

Esto se debe, en gran medida, a que en estas naciones predomina la práctica de otras religiones, como el islam, el hinduismo o el budismo, por lo que muchas de sus tradiciones religiosas y culturales son ajenas al cristianismo.

La procesiones son uno de los eventos más importantes de esta celebración. Foto: Getty Images

Por su parte, en América Latina suelen realizarse grandes celebraciones religiosas por parte de los feligreses en países como México, Colombia, Perú, Brasil, Paraguay, Venezuela, Ecuador, Argentina, Bolivia, Haití o Guatemala. Sin embargo, aunque la mayoría de los países de la región conmemoran esta semana, hay uno que se aparta de esta tradición.

Se trata de Uruguay, el único país de América Latina que no incluye oficialmente la Semana Santa en su calendario con carácter religioso. Esto se debe a que en 1919 se promulgó una ley que reforzó la separación entre la Iglesia y el Estado y modificó varias festividades de origen religioso en el calendario nacional.

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Como resultado, este periodo pasó a llamarse oficialmente Semana de Turismo. Bajo este enfoque, estos días están destinados principalmente al descanso, los viajes y diversas actividades culturales y recreativas.

De esta manera, Uruguay se convierte en una curiosidad geográfica y política dentro de un continente donde las celebraciones religiosas de Semana Santa siguen siendo una tradición ampliamente arraigada.