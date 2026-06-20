Economía

Así se cotiza este sábado, 20 de junio, el precio del dólar en las casas de cambio en Colombia

La cotización del dólar sigue captando la atención de inversionistas y empresarios.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

20 de junio de 2026 a las 6:29 a. m.
Dólar en casas de cambio.
Dólar en casas de cambio. Foto: Adobe Stock

El dólar es una divisa que está en constante movimiento, ya que su precio se rige por la oferta y la demanda y responde de forma inmediata a eventos políticos, decisiones de bancos centrales, indicadores macroeconómicos y al precio de materias primas como el petróleo. Ante la incertidumbre, los inversores reajustan su capital, lo que genera variaciones en el valor de la divisa.

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Muchos consideran que invertir en dólares desde Colombia es una de las mejores alternativas para proteger su patrimonio frente a la devaluación del peso y la inflación local, diversificar el riesgo cambiario y acceder a los mercados financieros globales. Se trata de una estrategia clave para mantener e incrementar el poder adquisitivo del capital a largo plazo.

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¿Está pensando en comprar o vender dólares? Este es el precio actualizado de la moneda estadounidense. Foto: Getty Images/iStockphoto

Tenga en cuenta que, si desea invertir en dólares, puede hacerlo a través de las casas de cambio, que son instituciones financieras o establecimientos comerciales dedicados a la compra y venta de divisas. Su función principal es facilitar a las personas y empresas el intercambio de dinero de un país por el de otro, de acuerdo con las cotizaciones del mercado.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este sábado

Este es el análisis del mercado cambiario para este sábado, 20 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3,542.73 y de venta de $ 3,653.64.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer los precios en las ciudades del país, aquí puede revisarlos en el siguiente cuadro:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá$3.623$3.683$53
Cali$3.400$3.665$245
Cartagena$3.500$3.720$220
Cúcuta$3.550$3.600$60
Medellín$3.61$3.670$112
Pereira$3.530$3.650$120
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El dólar continúa siendo un referente para la economía colombiana: consulte su precio y los factores que influyen en su comportamiento. Foto: Getty Images

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
Viernes 19 de junio de 2026$3,542.73 $3,653.64.3,459.53
Jueves 18 de junio de 2026$3.530$3.653$3.475
Miércoles 17 de junio de 2026$3.580$3.690$3.667
Martes 16 de junio de 2026$3.617$3.724$3.678
Lunes 15 de junio de 2026$3.606$3.712$3.588
Domingo 14 de junio de 2026$3.536$3.668$3.567
Sábado 13 de junio de 2026$3.542$3.653$3.439
Viernes 12 de junio de 2026$3.593$3.702$3.631
Jueves 11 de junio de 2026$3.596$3.703$3.572

De otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Amerikan Cash3,6503,70050
Cambios Kapital3,6403,66020
Cambios Vancouver3,6303,67040
Latin Cambios3,6003,68080
Punto Dollar3,6003,750150
Smart Exchange3,6203,65030
Dólar dólares
El mercado cambiario vuelve a moverse: este es el valor del dólar y lo que podría pasar con la divisa en los próximos días. Foto: Adobe Stock

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial. Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.