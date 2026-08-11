Lanzan ‘Puntos con alas’, un programa de lealtad que busca impulsar el consumo consciente

Una nueva plataforma digital busca cambiar la forma en que los consumidores se relacionan con los programas de fidelización de los supermercados. Se trata de ‘Puntos con alas’, una iniciativa enfocada en el bienestar animal y el consumo consciente, que cuenta con el respaldo de la organización internacional Mercy For Animals.

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El programa propone un modelo diferente al de las tarjetas tradicionales de puntos y descuentos. A través de la plataforma, los usuarios pueden registrarse y recibir “misiones” orientadas a solicitar cambios a las principales cadenas de supermercados en materia de bienestar animal.

Entre los beneficios ofrecidos se encuentran el acceso a eventos, encuentros presenciales y recetarios de alimentación basada en plantas. La iniciativa busca que las decisiones de compra también se conviertan en una herramienta para promover cambios en las prácticas de las empresas.

Uno de los primeros objetivos anunciados por la campaña es Tiendas OXXO. Según los promotores de la iniciativa, algunas grandes cadenas comerciales continúan abasteciéndose de huevos provenientes de sistemas de producción en jaulas, por lo que buscan que estas compañías adopten políticas de suministro de huevos 100 % libres de jaulas.

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De acuerdo con cifras citadas por Mercy For Animals, cerca de 600 millones de gallinas en Latinoamérica viven actualmente confinadas en sistemas de “jaulas en batería”.

Puntos con alas señala que más de 2.600 empresas a nivel mundial ya asumieron compromisos para abastecerse exclusivamente de huevos libres de jaulas.

La plataforma busca, de esta manera, entregar a los consumidores herramientas para conocer las prácticas de las marcas, expresar sus exigencias y utilizar su poder de compra para promover estándares de bienestar animal.