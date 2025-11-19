Suscribirse

Los colores recomendados por expertos en decoración que marcarán tendencia en la Navidad 2025; no incluyen el rojo ni el verde

Esta año, el espíritu navideño adopta una estética renovada, en la que resalta una paleta de colores más tranquila y moderna.

Redacción Cómo
19 de noviembre de 2025, 3:42 p. m.
Mujer decorando el árbol de Navidad
Lo que necesita saber sobre las tendencias en la Navidad de 2025. | Foto: Getty Images

Aunque el rojo y el verde han sido durante décadas los tonos tradicionales de la Navidad, en 2025 la celebración se reinventa con una propuesta estética más actual, en la que predominan colores suaves y contemporáneos.

Las nuevas tendencias se inclinan hacia una estética minimalista, por eso los excesos visuales ceden espacio a la armonía. En este contexto, los tonos como el blanco roto, el beige y el gris se consolidan como la base de ambientes elegantes y funcionales, complementados por matices metálicos que añaden brillo sin caer en lo llamativo.

Contexto: Diseñadora invita a decorar para Navidad evocando los recuerdos

Según medios especializados como Architectural Digest y Vogue España, con esta nueva paleta festiva se buscan interiores que transmitan calma y refinamiento, donde los colores se integran de forma armoniosa, creando espacios acogedores.

Colores modernos que ahora se usan en Navidad

Si bien la paleta navideña de 2025 introduce nuevos matices y un enfoque más contemporáneo, esto no significa que los colores tradicionales pasen de moda, mucho menos cuando se tiene en cuenta su valor simbólico.

El rojo y el verde, por ejemplo, mantienen su vigencia porque han sido asociados históricamente con el amor, la esperanza y la unión familiar. Por eso, las nuevas tendencias, más que reemplazarlos, amplían las posibilidades decorativas para quienes buscan renovar sin perder la esencia de la Navidad.

Decorando el árbol de Navidad
Expertos destacan la paleta de colores navideña de 2025 transmite calma y calidez, más que el brillo excesivo del pasado. | Foto: Getty Images

Así las cosas, en la gama de colores modernos que ahora se usan en Navidad, se destacan los azules invernales: desde el azul hielo hasta el marino profundo. Estos tonos aportan calma y sofisticación.

Por otro lado, están los metálicos alternativos, es decir, el cobre, bronce y champagne, usados principalmente para lograr una decoración cálida y glamurosa. También están los rosados y blush tones, ideales para quienes quieren una Navidad más suave, femenina o creativa.

En cuanto a las paletas que dominarán la Navidad 2025, sobresale el tono ‘Mocha Mousse’, un marrón cálido y elegante que el Instituto Pantone, autoridad mundial en tendencias cromáticas, eligió como el color del año. Su presencia se ha vuelto clave en ambientes que buscan transmitir serenidad sin perder sofisticación.

Una forma recomendada para complementar este tono con la decoración clásica de Navidad es usando verdes oscuros y dorado champagne. Esta fusión de colores crea un espacio elegante y acogedor, reflejando una decoración orgánica y natural que transmite calma y sofisticación al mismo tiempo.

Contexto: Evite accidentes en Navidad: experta explica cuáles son los adornos navideños más riesgosos para utilizar en casa

Pasteles helados y tonos inspirados en piedras preciosas

Tonos como rosa empolvada, lavanda, azul hielo y verde menta suave se suman a las nuevas tendencias gracias a su estética mágica y ligera. Según las fuentes citadas anteriormente, esta paleta de colores funciona de manera perfecta en espacios pequeños o decoraciones delicadas.

No obstante, quienes prefieren conservar la tradición con un toque de sofisticación, la revista Ideal Home aconseja usar tonos inspirados en piedras preciosas como esmeralda, amatista, rubí o zafiro, capaces de transformar cualquier espacio en un ambiente majestuoso.

