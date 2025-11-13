¿Sin árbol de Navidad en diciembre? La nueva apuesta en decoración minimalista que se ha vuelto tendencia en el 2025

Se acerca el fin de año y con él las tradicionales celebraciones navideñas. En muchos hogares, las decoraciones con el árbol, las luces y el pesebre son una prioridad.

Para muchos, uno de los elementos clave es el árbol de Navidad, que bajo ninguna circunstancia puede faltar en las decoraciones decembrinas. Sin embargo, con el paso de los años, se han adoptado nueva formas de armarlo y decorarlo al interior de los hogares y cada vez es más frecuente la adopción de alternativas más económicas, funcionales y sostenibles que, además, ocupen poco espacio.

Esta es una tendencia que se está imponiendo en muchas partes del mundo y si bien se busca conservar el espíritu festivo, lo ideal es hacerlo con menos elementos y un mayor enfoque en la estética simple y el cuidado del ambiente.

Las tendencias en la decoración navideña cambian con el paso del tiempo. | Foto: Getty Images

Por estas razones es cada vez más común ver árboles que se reflejan en la pared y que se arman solo con luces, ramas recicladas o elaboraciones geométricas que reemplazan el árbol convencional, el cual se caracteriza por ocupar amplios espacios, en viviendas cada día más pequeñas.

De esta forma, las familias no solo reducen gastos, sino que también permiten un alto grado de personalización, adaptándose al estilo y al espacio disponible en cada uno de los lugares en los que se arman.

Una alternativa más que se está imponiendo son los árboles de papel. El portal El Mueble indica que esta es una respuesta a la creciente sensibilidad ecológica, pues es una forma de reducir el uso de plásticos u otros materiales difíciles de reciclar.

“Ante este contexto, la tendencia en árboles encaja con una Navidad consciente que, además, prioriza los espacios limpios, las texturas ligeras y las paletas neutras”, precisa el mencionado sitio web.

Alternativas sostenibles, innovadoras y creativas para hacer un árbol de Navidad. | Foto: 123RF

Dados los cambios que se generan en materia de decoración en los diferentes lugares, el sitio web Arquitectura y Diseño, indica que los elementos de Navidad deben caber en los espacios sin que estorben en el desarrollo del día a día.

Por este motivo, hay que procurar que la estructura de las piezas escogidas se puedan integrar en cualquier estancia y se mimeticen con el resto de muebles y detalles, con el fin de que estos no pierdan su esencia.

¿Cómo decorar el árbol tradicional?