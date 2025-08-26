La oración es para los creyentes la mejor forma de conexión con un ser superior. Las personas oran por diferentes razones, por ejemplo, para dar gracias por favores recibidos y también para hacer solicitudes frente a dificultades que pueden presentarse en diferentes circunstancias de la vida.

Una de las razones detrás de la oración es la destrucción de los problemas, en la cual los creyentes expresan su fe para superar aquello que los aflige y que creen puede ser removido o transformado por intervención divina.

Esta práctica también ayuda a liberar ansiedad, fortalecer la esperanza y mantener la confianza en que las cosas pueden mejorar, incluso cuando no hay soluciones visibles a nivel humano.

Se dice que la oración también tiene un efecto emocional y psicológico: refuerza el sentido de lucha, otorga propósito, y recuerda al creyente que no está solo frente a las adversidades. Más que un acto pasivo, orar por la destrucción de los problemas puede ser visto como un acto de resistencia espiritual frente a las dificultades de la vida. Esta es una forma de hacerlo, según el portal Oración Milagrosa.

La oración se vuelve una herramienta a la hora de pedir por la destrucción de los problemas. | Foto: Getty Images

Oración a Dios para destruir problemas, deudas, pobreza y todo mal

Amado Dios, hoy me acerco hasta Ti con un corazón humilde, confiado en tu amor y en tu poder infinito. Tú eres mi refugio en los momentos difíciles y mi fortaleza cuando siento que las cargas de la vida son demasiado pesadas.

Señor, en este día pongo delante de Ti todas mis preocupaciones, mis angustias, mis problemas y todo aquello que me impide avanzar.

Padre celestial, en el nombre de Jesús, te pido que expulses de mi vida todo lo que no me deja vivir en paz y plenitud. Aparta de mi camino, las deudas, el desempleo, las dificultades económicas y toda situación que me haga sentir atrapado en la desesperanza. Declaro con fe que Tú eres mi proveedor, mi sustentador, el dueño de todo el oro y la plata, y que en tus manos está mi estabilidad y mi futuro.

La oración ayuda a superar situaciones difíciles. | Foto: Getty Images

Señor, dame la sabiduría y las oportunidades para prosperar, abre puertas donde parece que no las hay, guía mis pasos hacia caminos de éxito y abundancia. Sé que no estoy solo, que tu luz me acompaña y que cada día me llevas hacia algo mejor.

Rompe, Señor, toda cadena de escasez, preocupación y estancamiento. Que en mi vida reinen la paz, la provisión y la seguridad de que Tú nunca me abandonas.

Padre amado, expulsa de mi hogar y de mi corazón toda angustia, todo miedo y toda energía negativa. Llena mi mente de pensamientos de victoria, mis manos de oportunidades y mi vida de bendiciones. Que en mi casa haya prosperidad, bienestar, trabajo digno y tranquilidad.