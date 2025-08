Oración de los peces para pedir a Dios que multiplique las bendiciones

Padre Celestial, confío en que, así como alimentaste a aquella multitud con generosidad, hoy derramarás sobre mí y sobre mi familia una abundancia que no solo suplirá nuestras necesidades, sino que también nos permitirá bendecir a otros. Sé que en Ti no hay escasez, no hay imposibles, no existen límites.