¿Malas energías? El ritual que cada signo del zodiaco debe hacer para atraer la felicidad y el éxito

Se acerca el nuevo año y es el momento preciso para limpiar las malas energías y recibir el nuevo año con plenitud.

Valentina Rueda Rodríguez

19 de diciembre de 2025, 1:40 a. m.
Estos rituales pueden traer suerte, abundancia y riqueza.
Foto: semana

En un mundo cada vez más acelerado, la búsqueda de equilibrio espiritual se ha convertido en una prioridad para los colombianos. Según la astrología moderna, cada signo posee una vibración única que requiere métodos específicos para purificarse y abrir camino a la prosperidad y la alegría.

La importancia de la limpieza astral

La acumulación de estrés, las envidias y el cansancio emocional no solo afectan la mente, sino también el campo energético. Existen prácticas milenarias adaptadas a la personalidad de cada integrante del zodiaco que permiten cortar con la toxicidad. En Colombia, donde la cultura de la espiritualidad y los rituales de “año viejo” o “baños de ruda” son parte del ADN popular, entender qué necesita cada signo es fundamental para potenciar el bienestar.

En estos signos lloverá la abundancia y el bienestar a partir de esta semana

Signos de fuego: acción y purificación

Los signos de fuego destacan por su intensidad, pero esa misma energía puede consumirlos si no se gestiona correctamente.

Signo zodiacal LEO
Foto: SEMANA
  • Aries: Su ritual ideal consiste en el movimiento físico. Según los expertos, descargar la tensión a través del ejercicio o escribir aquello que los frustra en un papel para luego quemarlo con una vela roja ayuda a transmutar la rabia en poder.
  • Leo: Necesita la luz solar. Un baño de sol de 10 minutos visualizando cómo el brillo dorado elimina cualquier mancha en su aura es el secreto para recuperar su brillo natural.
  • Sagitario: El uso de inciensos de canela o sándalo mientras caminan descalzos por la casa les permite soltar las cargas de viajes o proyectos inconclusos, renovando su optimismo.

Signos de tierra: estabilidad y naturaleza

Para Tauro, Virgo y Capricornio, la conexión con la materia es vital para soltar lo que les pesa.

Signo Zodiacal Tauro
Foto: Signo Zodiacal Tauro
  • Tauro: El contacto con la naturaleza y las plantas. Plantar una nueva semilla o cuidar un jardín ayuda a este signo a enraizarse y soltar la terquedad que bloquea su felicidad.
  • Virgo: El ritual de la organización. Según la fuente citada, limpiar profundamente un espacio físico (como su habitación o escritorio) con agua de rosas es, para Virgo, una limpieza del alma.
  • Capricornio: Requiere el uso de cuarzos ahumados. Meditar con una piedra de poder en la mano le permite descargar la excesiva responsabilidad laboral y conectar con su paz interior.
Encuentro de leyendas: la emotiva sorpresa que le dio Silvestre Dangond a Luis Díaz en Alemania

Signos de aire: mente y comunicación

La toxicidad en los signos de aire suele manifestarse como “ruido mental” y ansiedad.

Signo Zodiacal Piscis
Foto: Signo Zodiacal Piscis
  • Géminis: La escritura terapéutica. Escribir una carta a sí mismo perdonando los errores del pasado y luego romperla es el ritual perfecto para acallar la mente.
  • Libra: El uso de flores frescas y espejos. Rodearse de belleza y realizar afirmaciones positivas frente al espejo ayuda a equilibrar su balanza interna.
  • Acuario: Necesita un “detox” digital. El ritual de desconexión total por 24 horas, acompañado de un baño de sales de Epsom, limpia su campo electromagnético de la negatividad externa.

Signos de Agua: Emoción y Sanación

El agua es el elemento de la purificación por excelencia, fundamental para la sensibilidad de estos signos.

Signo Zodiacal Libra
Foto: Signo Zodiacal Libra
  • Cáncer: El baño de sal marina. Según el reporte de Marie Claire, sumergirse en agua con sal ayuda a Cáncer a desprenderse de las emociones ajenas que suele absorber como una esponja.
  • Escorpio: La meditación de sombras. Reconocer sus miedos y visualizarlos saliendo de su cuerpo como una nube oscura es el ritual de transformación más potente para este signo.
  • Piscis: La música y el agua. Escuchar frecuencias de 528 Hz (la frecuencia del amor y la curación) mientras visualiza una cascada de luz blanca es la clave para su felicidad.

¿Por qué hacerlo ahora?

La astrología no es solo predicción, es una herramienta de autoconocimiento. Integrar estos rituales en la rutina diaria no solo mejora el estado de ánimo, sino que, permite una mayor claridad para la toma de decisiones y recibir el 2026 de la mejor manera.

Con la Luna de Nieve asomándose en el horizonte a partir del 20 de febrero, tres signos del zodiaco se encuentran en la antesala de un viaje cósmico que alterará su destino.

