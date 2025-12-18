Preocupación por la salud de reconocida actriz: esta es la extraña afección que le quita el sueño

Michelle Orozco, quien conquistó el corazón de los colombianos con su interpretación de la pequeña Lady Tabares, ha encendido las alarmas entre sus seguidores. A través de sus redes sociales, la joven artista reveló detalles impactantes sobre el diagnóstico que le ha dado un giro de 180 grados a su vida cotidiana en los últimos meses, enfrentando una condición que no solo afecta su piel, sino también su bienestar emocional y mental.

La noticia se dio a conocer luego de que Orozco compartiera con sus más de 100 mil seguidores la realidad que vive desde hace tres meses. La actriz fue diagnosticada con urticaria crónica, una enfermedad cutánea caracterizada por la aparición de ronchas rojas y picazón intensa que, en su caso, se ha manifestado de forma severa y persistente.

Esta patología, que suele ser confundida con una alergia temporal, se ha convertido en un desafío diario para la actriz. “Es una enfermedad que me quita el sueño”, confesó la actriz en sus redes, haciendo referencia a que los síntomas se intensifican durante las noches.

La preocupación de sus fanáticos escaló tras una reciente publicación donde la actriz se refirió a la intensidad de su proceso médico. La caqueteña compartió detalles del tratamiento que está recibiendo actualmente para controlar los brotes. En un tono que mezcla la burla y la ironía, la actriz lanzó una frase que no pasó desapercibida: “A ver si logro llegar al 2026”.

Aunque el comentario fue interpretado por algunos como una expresión del agotamiento que le produce el tratamiento, otros lo tomaron como una señal del delicado estado anímico en el que se encuentra. La urticaria crónica no solo implica dolor físico, sino que conlleva una carga psicológica significativa debido a la visibilidad de las lesiones en la piel.

Michelle ha pasado por un proceso médico fuerte, según lo mencionado por la actriz, ha estado bajo supervisión médica constante y se ha sometido a varios tratamientos para esta afección, suelen incluir antihistamínicos y, en casos más severos, medicamentos biológicos o corticosteroides. La actriz ha manifestado su intención de ser transparente con su proceso para concientizar a otros sobre esta enfermedad que, deteriora profundamente la calidad de vida.

“Después de tres meses con el diagnóstico de urticaria crónica espontánea, por fin me van a poner el medicamento que me va a quitar esto por completo. Esta enfermedad se trata primero con los antihistamínicos, a los cuales mi cuerpo no quiso responder hasta tener que llegar a este tratamiento que es para los casos más difíciles”, comento la actriz Michelle Orozco.

Por ahora, sus seguidores permanecen atentos a cualquier actualización en sus redes sociales, esperando que el tratamiento surta efecto y que la recordada “Lady” pueda retomar sus proyectos artísticos con la energía que siempre la ha caracterizado.