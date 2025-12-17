Gente

Ricky Martin rompe el silencio tras la filtración de ‘foto comprometedora’: “No mienta”

El cantante fue tema de conversación en redes sociales por fotografías publicadas sin su consentimiento.

Valentina Rueda Rodríguez

17 de diciembre de 2025, 11:49 p. m.
Ricky Martin, fotografia generada con IA
Ricky Martin, fotografia generada con IA Foto: @mariosalvador.oficial

El mundo del espectáculo quedó en shock tras la difusión de una imagen donde el cantante Ricky Martin aparece sin camisa y en toalla al lado de otro hombre. Lo que parecía un nuevo capítulo en la vida amorosa del cantante resultó ser una “jugada sucia”, un engaño digital que ha puesto en alerta a sus millones de seguidores.

El origen del revuelo digital

La controversia estalló cuando empezó a circular una fotografía de manera masiva en plataformas como Instagram y X. En la imagen, se observa al intérprete de Viva la vida loca relajado en un apartamento, vistiendo apenas una toalla y acompañado de un hombre desconocido, cuya identidad despertó la curiosidad de los seguidores del cantante, incluso, dio pie a todo tipo de teorías. Fue cuestión de minutos para que la publicación se volviera viral, generando miles de comentarios que especulaban sobre un nuevo “amorío” tras su sonado divorcio.

Sin embargo, detalles como la perfección de la luz y las texturas de la fotografía escondían algo: la foto no era real. Fue cuestión de tiempo para confirmar que la instantánea fue generada mediante inteligencia artificial (IA), utilizando herramientas que logran replicar con exactitud los rasgos físicos del artista.

La contundente respuesta de Ricky Martin

Lejos de guardar silencio, el cantante decidió enfrentar la situación. El puertorriqueño se pronunció aclarando que se trata de un montaje digital. Este incidente aviva nuevamente la conversación, evidenciando los peligros de las llamadas deep fake (contenido visual creado o manipulado con IA) en la industria del entretenimiento.

Gente

Gente

Gente

Gente

Gente

Gente

Gente

Cultura

Gente

Gente

“No, no, no, no. No mienta, caballero. Nunca nos hemos conocido. Quién sabe si algún día, pero aún no” fueron las palabras de Ricky.

Esta no es la primera vez que la IA pone en aprietos a una figura pública, pero la calidad de esta publicación en particular logró engañar incluso a los ojos más críticos, reabriendo el debate sobre si estos contenidos deberían o no ser generados con consentimiento.

Este nuevo episodio llega en un momento donde la vida personal de Ricky Martin sigue bajo el ojo de la esfera pública. Tras anunciar su separación del artista y pintor sueco Jwan Yosef en 2023, tras seis años de matrimonio, el cantante ha estado enfocado en su gira sinfónica y en la crianza de sus cuatro hijos.

Además, el artista ha tenido que lidiar con tormentas legales de gran polémico. Cabe recordar los señalamientos de su sobrino, Dennis Yadiel Sánchez, quien instauro una orden de alejamiento al cantante por presunto abuso cuando era menor de edad, aunque las acusaciones fueron desestimados en su momento, generaron un desgaste mediático considerable para la estrella.

El caso de la ‘foto en toalla’ de Ricky Martin es un recordatorio de la vulnerabilidad a la que están expuestas celebridades. Por ahora, Ricky Martin continúa enfocado en su carrera profesional, demostrando que, a pesar de los intentos de algunas personas por crear realidades alternas, su legado y su voz siguen siendo auténticos e imposibles de replicar para cualquier inteligencia artificial.

Mas de Gente

Noticias Destacadas