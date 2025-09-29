Suscribirse

Astronomía

Calendario lunar: qué es y cómo están programadas las fases lunares para el mes de octubre

Las fases son los diferentes aspectos que presenta la Luna según la cantidad de luz solar que refleja hacia la Tierra.

Redacción Tecnología
29 de septiembre de 2025, 5:40 p. m.
El calendario lunar organiza el tiempo tomando como referencia la observación directa de la Luna.
El calendario lunar organiza el tiempo tomando como referencia la observación directa de la Luna.

Seguramente en algún momento ha escuchado hablar de las fases de la Luna o del calendario lunar, aunque pocos conocen realmente qué significa y en qué se basa este fenómeno. Según el portal Cuerpomente, cuando se habla de calendarios lunares se hace referencia a un sistema de organización del tiempo basado en los ciclos de la Luna.

A diferencia del calendario solar —que se guía por la órbita de la Tierra alrededor del Sol—, el calendario lunar se fundamenta en el período que tarda el satélite en completar todas sus fases.

“El calendario más utilizado en el mundo, el gregoriano, es un sistema solar que incorpora meses porque evolucionó a partir del calendario romano, que era lunar. En la actualidad, ya no existe correspondencia entre los meses y las fases de la Luna”, explican desde la fuente consultada.

El calendario lunar puede ser una gran opción para escoger los mejores días para cortarse el cabello y depilarse.
El calendario lunar puede ser una gran opción para quienes buscan actividades energéticas.

Este tipo de calendario ha estado acompañado durante siglos de creencias y tradiciones, y aún hoy muchos lo consideran útil por distintas razones. Algunas personas lo toman como referencia para decidir cuándo sembrar, podar o cosechar, mientras que otras lo emplean como guía para cortar el cabello, planificar dietas o programar actividades relacionadas con la energía personal.

Nuevas imágenes del telescopio James Webb muestran a Sagitario B2, el corazón de formación estelar más intenso de la galaxia

Un tipo particular de calendario lunar, el biodinámico, también es usado por agricultores para organizar las tareas del huerto en función de las fases lunares. Asimismo, muchas personas lo consultan para elegir el mejor día para cortarse el pelo, depilarse o incluso decidir qué cocinar de acuerdo con la influencia de la Luna”, señalan.

De acuerdo con esta fuente, para octubre de 2025 las fases lunares estarán programadas de la siguiente manera:

  • Luna llena: 7 de octubre
  • Cuarto menguante: 13 de octubre
  • Luna nueva: 21 de octubre
  • Cuarto creciente: 29 de octubre
Así está el calendario lunar para octubre 2025.
Así está el calendario lunar para octubre 2025.

En ese sentido, el calendario astronómico de octubre estará cargado de fenómenos que atraerán la atención de los observadores del cielo. Entre los más destacados figuran dos lluvias de meteoros y una luna llena muy especial.

Durante las primeras semanas del mes será posible observar las Dracónidas y las Oriónidas, dos lluvias de estrellas que, en noches despejadas, regalan un espectáculo luminoso sin necesidad de telescopio.

Aparece una opción nuclear para solucionar la montaña rusa emocional que es para los astrónomos el asteroide 2024 YR4

El evento que más expectativa genera tendrá lugar el martes 7 de octubre, cuando la Luna alcance su primera fase llena del otoño. Popularmente se conoce como luna de cosecha, por coincidir con las fechas cercanas al equinoccio de septiembre.

