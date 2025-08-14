La caída del cabello, conocida médicamente como alopecia, es una afección que afecta tanto an hombres como a mujeres. De acuerdo con el instituto Mayo Clinic, este fenómeno puede presentarse de forma transitoria o persistente, dependiendo de múltiples factores.

En condiciones normales, el cabello pasa por un ciclo natural que incluye fases de crecimiento y desprendimiento. Sin embargo, cuando esta renovación capilar se interrumpe o se vuelve irregular, se produce una pérdida significativa del pelo.

Entre las causas más frecuentes para que se presente esta situación están los antecedentes familiares, las alteraciones hormonales y ciertas enfermedades. El paso de la edad también juega un papel clave, pues con el paso del tiempo el cabello se vuelve más fino o escaso.

A esto se suman investigaciones de Harvard Health Publications, que han demostrado que factores como el estrés elevado, enfermedades prolongadas, el uso de ciertos medicamentos o trastornos como el lupus y problemas tiroideos, también influyen en la pérdida del cabello.

La caída del cabello es frecuente en algunas personas. | Foto: Getty Images/iStockphoto

De igual forma, la deficiencia de nutrientes esenciales como vitaminas y minerales puede ser un detonante importante en muchos casos. Ante esta realidad que enfrentan muchas personas en el mundo, hay trucos caseros a los que es posible recurrir, cuando los casos no son severos.

Uno de ellos es el aloe vera, un producto natural que contiene vitaminas, antioxidantes, ácidos grasos y aminoácidos que hidratan profundamente el pelo y el cuero cabelludo, según el portal All Things Hair.

Así mismo, tiene una importante cantidad de minerales que promueven un sano crecimiento. A este gel natural se le conoce como un antiinflamatorio natural; propiedad que, sumada a su poder hidratante, lo convierten en un aliado para aliviar cualquier irritación, picazón o inflamación del cuero cabelludo, lo que ayuda a prevenir la caída del cabello.

Sábila con antioxidantes

La sábila contiene enzimas y antioxidantes que contribuyen a estimular el crecimiento del pelo. Al regular el pH y la producción de sebo, y al mantenerlo libre de caspa y resequedad, el cabello mejorará su salud, previniendo que el cabello empiece a caerse.

Información de la compañía Garnier indica que el aloe vera contiene vitaminas A, C y E, así como zinc y otros nutrientes esenciales para un crecimiento capilar saludable. Su inclusión en productos para el cabello estimula la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, fortaleciendo los folículos pilosos y promoviendo el crecimiento de cabello nuevo.

La sábila trae grandes beneficios para el cabello. | Foto: Getty Images

La mejor forma de aprovechar sus beneficios es aplicar el aloe vera justo sobre el nacimiento de las hebras del cabello y dejar que se seque. Se deja actuar por un tiempo prudencial y luego se enjuaga con abundante agua.

Aloe vera con cebolla

Otra forma es mezclándolo con jugo de cebolla, el cual es conocido por estimular el crecimiento del cabello debido a su alto contenido de azufre. Con los dos productos se elabora un tónico que ayuda en el propósito de cuidar el pelo.