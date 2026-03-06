Ciencia

¿Adiós al plástico en el océano? Científicos desarrollan un material que desaparece en el mar en pocas horas sin contaminar

Este avance podría representar un paso importante hacia alternativas más sostenibles para disminuir la contaminación en los océanos.

Redacción Tecnología
6 de marzo de 2026, 9:03 a. m.
Científicos crearon nuevos materiales diseñados para reducir el impacto ambiental.
Científicos crearon nuevos materiales diseñados para reducir el impacto ambiental. Foto: Getty Images/RooM RF

La acumulación de desechos en los océanos continúa siendo uno de los mayores problemas ambientales del planeta. Cada año, millones de toneladas de plástico terminan flotando en la superficie o depositándose en el fondo marino, lo que afecta gravemente a los ecosistemas.

Para enfrentar esta situación, científicos y desarrolladores han impulsado diversas soluciones tecnológicas, entre ellas redes de gran escala para recolectar basura, robots capaces de limpiar zonas contaminadas y la creación de nuevos materiales diseñados para reducir el impacto ambiental.

En este contexto, investigadores del RIKEN Center for Emergent Matter Science, en Japón, lograron desarrollar un innovador plástico transparente y resistente fabricado a partir de materiales vegetales.

Este compuesto tiene la particularidad de desintegrarse completamente al entrar en contacto con el agua del mar en pocas horas, evitando la formación de microplásticos o residuos tóxicos. El avance podría representar un paso importante hacia alternativas más sostenibles para disminuir la contaminación en los océanos.

Contaminación en los océanos con plástico
Contaminación en los océanos con plástico Foto: Getty Images

El proyecto fue encabezado por el investigador Takuzo Aida y se enfocó en desarrollar alternativas sostenibles para objetos de uso diario, como bolsas y envases. Estos productos suelen terminar en el océano después de degradarse por la acción del sol, el movimiento de las olas y el desgaste provocado por el ambiente, lo que contribuye a la acumulación de residuos plásticos en el mar.

Para lograrlo, los científicos trabajaron con la celulosa, un polímero natural presente en plantas y árboles. El estudio, publicado en la revista científica ACS Publications, explica que el material se elaboró utilizando carboximetilcelulosa, un derivado que se produce a gran escala y que normalmente se emplea como espesante en diversas industrias.

-
La botella de plástico de basura flota en agua de mar azul bajo el agua. Contaminación del medio ambiente y de los océanos. Foto: Getty Images

Además, para mejorar la estructura del nuevo plástico vegetal, el equipo incorporó una molécula con carga positiva. Esta sustancia se encarga de conectar los puntos ácidos de la celulosa y formar una red entrecruzada, lo que aporta mayor resistencia, estabilidad y firmeza al material. Gracias a esta estructura, el plástico puede mantener sus propiedades durante el uso cotidiano.

Sin embargo, esa misma red pierde su cohesión cuando entra en contacto con el agua del mar. La presencia de sal, sodio y cloruros debilita los enlaces internos del material, lo que provoca que el plástico comience a degradarse rápidamente hasta desintegrarse por completo en cuestión de horas.

Animales marinos afectados por los plásticos en los océanos
Muchos animales quedan atrapados en estos residuos o confunden pequeños fragmentos con alimento. Foto: Getty Images

Para evitar que la descomposición ocurra demasiado pronto, los científicos añadieron un recubrimiento protector extremadamente delgado. Esta capa funciona como una barrera temporal que permite que el material resista durante su uso normal, pero que no impide que termine desintegrándose si llega al océano.

El plástico resultante puede fabricarse tanto en láminas rígidas como en películas flexibles. En pruebas mecánicas, algunas versiones lograron estirarse hasta un 130% antes de romperse, una capacidad adecuada para envases ligeros.

Incluso se produjeron películas transparentes de apenas 0,07 milímetros de grosor, similares a los plásticos convencionales. Como prueba práctica, el equipo elaboró una bolsa para frutas y verduras que logró transportar tomates sin romperse.

La innovación busca ofrecer una alternativa que ayude a disminuir la presencia de plásticos en playas y océanos, un problema que representa una amenaza directa para la vida marina, ya que muchos animales quedan atrapados en estos residuos o confunden pequeños fragmentos con alimento.

Sin duda esto podría provocarles graves daños e incluso la muerte. Con este nuevo material vegetal, los investigadores esperan reducir ese impacto ambiental.

