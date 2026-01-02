Gobierno Petro se solidariza con Suiza por tragedia de inicio de año que deja 40 personas muertas: “Sinceras condolencias”

El Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de la Cancillería, emitió un comunicado en la mañana de este viernes, 2 de enero, para manifestar sus condolencias a Suiza por la tragedia que ya deja al menos 40 personas muertas y 115 heridos.

El hecho ocurrió este jueves al interior del bar Le Constellation en Crans-Montana. Todavía no están claras las causas que desencadenaron el fuego en el lugar, pero este episodio ha sido calificado como una de las peores tragedias que han ocurrido en este país.

Autoridades atienden la emergencia ocurrida en un bar de Suiza. Foto: Anadolu via Getty Images

La Cancillería expresó su dolor por lo ocurrido y le envió un mensaje a las familias de las víctimas, al Gobierno y a todo el pueblo suizo.

“De la misma forma, expresa su solidaridad con las personas que resultaron heridas en este lamentable suceso, con la esperanza de que tengan una pronta y completa recuperación”, indicó.

“La gente corría entre las llamas y rompía las ventanas con sillas”: el Año Nuevo en Suiza que terminó en tragedia. Van 40 muertos

El Ejecutivo aseguró que acompaña a Suiza en este momento difícil y reiteró su sentimiento de pesar ante la pérdida de vidas humanas.

De la misma manera, respaldó los esfuerzos de las autoridades locales y de los organismos de socorro que atienden las consecuencias de esta tragedia presentada en este establecimiento comercial.

“Colombia reafirma los lazos de amistad, cooperación y respeto que la unen con la Confederación Suiza, y se une al duelo que embarga a sus ciudadanos”, concluyó.

Mientras el mundo se solidariza por lo ocurrido, en Suiza trabajan este viernes para identificar a los 40 fallecidos del incendio. La fiscal general del cantón del Valais, Béatrice Pilloud, dijo que quieren devolver los cuerpos a las familias para que puedan dar el último adiós lo más pronto posible.

Aterradores testimonios de tragedia en Suiza: “Un joven cruzó la calle en ropa interior, quemado, con el pelo calcinado, como un zombi”

“Este trabajo puede llevar varios días”, indicó, por su parte, el jefe de la policía cantonal, Frédéric Gisler.

Además de las víctimas mortales, las autoridades contabilizan 115 heridos, de los que al menos 80 están en situación crítica, afirmó Mathias Reynard, presidente del gobierno regional del Valais, al diario Walliser Bote.

Al tiempo, también se avanza en las investigaciones para lograr esclarecer qué fue lo que sucedió en el bar para que las llamas consumieran el sitio en cuestión de segundos.