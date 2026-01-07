Tecnología

La cifra aterradora del Banco Mundial: la Tierra pierde esta cantidad de agua dulce cada segundo

El agua dulce disponible en el planeta se reduce año tras año, según un reciente balance internacional.

David Alejandro Rojas García

8 de enero de 2026, 12:19 a. m.
Nuevas mediciones globales confirman un deterioro constante de las reservas de agua potable.
Nuevas mediciones globales confirman un deterioro constante de las reservas de agua potable. Foto: Getty Images

La crisis del agua ya no es una advertencia lejana ni un problema reservado a informes técnicos. Nuevas mediciones globales, apoyadas en imágenes satelitales de última generación, revelan con claridad cuánto está perdiendo el planeta y por qué el tema se ha convertido en una de las mayores amenazas para el futuro. Al mismo tiempo, estos datos abren la puerta a soluciones concretas para las regiones más golpeadas por la escasez.

Un reciente informe del Banco Mundial ofrece la radiografía más completa hasta ahora sobre el estado del agua dulce en el mundo. El estudio no solo confirma la magnitud del problema, sino que también señala que todavía hay margen para actuar y reducir los impactos si se toman decisiones a tiempo.

Un desangre silencioso que se ve desde el espacio

Las cifras son difíciles de dimensionar. Cada año, el planeta pierde alrededor de 324 mil millones de metros cúbicos de agua dulce, una cantidad que equivale al caudal anual conjunto de varios de los ríos más importantes de Europa occidental. Traducido a la vida cotidiana, es el volumen necesario para cubrir el consumo anual de unos 280 millones de personas, asimismo, cada segundo, la Tierra pierde un volumen de agua equivalente a cuatro piscinas olímpicas.

La reducción de las reservas de agua dulce se mantiene desde hace dos décadas sin señales de freno.
El planeta pierde suficiente agua potable como para abastecer a cientos de millones de personas en un solo año. Foto: Getty Images/iStockphoto

Este retroceso no es puntual ni reciente. Durante las últimas dos décadas, las reservas de agua dulce han venido disminuyendo a un ritmo promedio del 3 % anual, y la caída es aún más severa en las zonas más secas del mundo, donde la pérdida llega a ser tres veces mayor. Regiones de Asia, África del Norte, Eurasia y América del Norte aparecen entre las más afectadas.

La diferencia frente a otros diagnósticos es que ahora el fenómeno puede observarse con precisión. Gracias a más de 20 años de datos recolectados por satélites de agencias espaciales, es posible identificar dónde el agua está desapareciendo más rápido y cómo esta tendencia se acelera con el paso del tiempo.

Un modelo de restauración ecológica gana terreno en el Caribe

El impacto va más allá del grifo y la ducha

La reducción del agua disponible no solo complica el acceso al recurso para beber o asearse. Sus efectos se sienten en la economía, el empleo y la seguridad alimentaria. Menos agua implica menor producción agrícola, dificultades para generar energía, frenos al comercio y un aumento de riesgos ambientales como incendios forestales o la pérdida de ecosistemas.

Desde el Banco Mundial advierten que el agua es una base invisible del desarrollo: sin ella, se resienten los ingresos, los puestos de trabajo y la estabilidad de comunidades enteras. Por eso, el informe plantea que enfrentar la escasez no debe verse solo como una obligación ambiental, sino también como una oportunidad.

