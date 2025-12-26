Un modelo de restauración ecológica gana terreno en el Caribe

Un proyecto de restauración ambiental ubicado en el municipio de Moñitos, Córdoba, avanza como una de las iniciativas privadas de recuperación del Bosque Seco Tropical, uno de los ecosistemas más amenazados del país.

Se trata de Magara, una reserva natural que nació en 2014 en un predio afectado por la ganadería extensiva y la degradación del suelo, y que hoy supera las 100 hectáreas en proceso de restauración ecológica.

Según información del proyecto, el área comenzó con apenas tres hectáreas intervenidas y se expandió progresivamente mediante procesos de regeneración natural y reforestación con especies nativas.

Desde 2019, la iniciativa incorporó acciones técnicas como la construcción de un reservorio de agua, la creación de un banco de semillas y el fortalecimiento del monitoreo ambiental, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del ecosistema recuperado.

Actualmente, en el área se han sembrado más de 500.000 árboles, en un contexto crítico para este tipo de bosque: de acuerdo con estimaciones ambientales, en Colombia se ha perdido cerca del 92 % del Bosque Seco Tropical.

La reserva cuenta con reconocimiento oficial y funciona como un espacio de conservación y seguimiento científico del proceso de restauración.

El proyecto es financiado con recursos privados y se sostiene bajo un modelo que reinvierte sus excedentes en iniciativas ambientales y sociales.

Entre sus próximos objetivos están ampliar el área protegida, fortalecer los programas de voluntariado y consolidar el proyecto como un referente de restauración ecológica en el Caribe colombiano.