Córdoba es el destino

Por estos días muchos colombianos y visitantes extranjeros se preguntan cuál es el destino ideal para viajar en familia durante la temporada vacacional de fin de año. La respuesta está más cerca de lo que imaginan: Córdoba se siente, se vive y está en el radar, con las puertas abiertas para recibirlos.

Este año, el departamento ha registrado un número récord de turistas internacionales, reflejo del creciente interés por descubrir una región auténtica, diversa y llena de experiencias. Como gobernador del departamento, mi invitación es clara: tanto connacionales como visitantes extranjeros están llamados a conocer todo lo que Córdoba tiene para ofrecer. Aquí convergen playas, ríos, ciénagas, cultura, tradición, gastronomía y experiencias que conectan con la esencia del Caribe colombiano.

Hoy, el turismo en Córdoba ya no se concibe como un plan aislado, sino como una apuesta estratégica de desarrollo local, que genera ingresos en los territorios, fortalece las economías comunitarias y promueve un crecimiento sostenible. Por eso, más que hablar de “sitios”, hablamos de rutas y experiencias: formas de recorrer el departamento con sentido, identidad y calidad.

Uno de los ejes centrales es el turismo de naturaleza. El río Sinú, columna vertebral del departamento, deja de ser solo paisaje para convertirse en experiencia viva: recorridos fluviales, atardeceres memorables y avistamiento de aves hacen parte de una oferta que conecta al visitante con el entorno. Rutas asociadas al Sinú, junto a planes como Descubre a Betancí, visitar el Pueblito Cordobés y actividades alrededor de Montería, una ciudad vibrante y en constante movimiento, consolidan un modelo de turismo de bajo impacto ambiental y alto valor para el territorio.

En este mapa natural se destaca también la ciénaga de Ayapel, cuyo Complejo Cenagoso está reconocido como Sitio Ramsar, humedal de importancia internacional. Allí, los operadores turísticos ofrecen experiencias que integran el agua, el muelle turístico y los sabores tradicionales del municipio, logrando una conexión genuina entre naturaleza, cultura e identidad cordobesa.

El turismo cultural es otro gran pilar, especialmente en el medio y bajo Sinú. Lorica invita a recorrer su centro histórico a través del City Tour Pueblo de Río, donde arquitectura, gastronomía y tradición se entrelazan con el río. Cereté propone una ruta de memorias, pitos y tambores que permite vivir la cultura popular desde adentro; Tuchín abre las puertas al mundo zenú mediante el trenzado en caña flecha; y Purísima ofrece una experiencia profunda de conexión con la tierra y el agua, rescatando los saberes ancestrales de la nación zenú.

Hacia el sur, el Alto Sinú revela una Córdoba de aventura, aprendizaje y contacto directo con la naturaleza. Rutas como Embalse Sinú Arriba, Herencia de la Montaña y la Ruta Cacaotera integran paisaje, conocimiento y comunidades locales, promoviendo un turismo consciente, pausado y respetuoso. Mientras tanto, en la zona costanera, municipios como San Antero, San Bernardo del Viento, Puerto Escondido y Moñitos combinan descanso y mar Caribe con experiencias familiares y actividades náuticas que completan un portafolio ideal para todo tipo de viajero.

Y la lista podría continuar, porque en Córdoba cada municipio tiene una historia que contar y una experiencia que ofrecer. Todos comparten ese inconfundible sabor caribeño que se siente en la música, en la comida y en la forma de recibir a quienes nos visitan. Pero, sobre todo, comparten lo más valioso: su gente, orgullosa de su tierra y siempre dispuesta a hacer sentir al visitante como en casa.

Córdoba lo tiene todo. Por eso, en estas vacaciones de fin y comienzo de año, es difícil imaginar un mejor destino. Los esperamos para que vengan, lo recorran y se enamoren de este departamento tanto o incluso más que nosotros.