“Ahí es donde deben llegar los impuestos”: el mensaje de Erasmo Zuleta a Gustavo Petro; le pide hacerle una promesa a los colombianos

Como es habitual, el presidente Gustavo Petro tiene una alta actividad en su cuenta en X, en la que responde a los alcaldes y gobernadores del país.

En esa ocasión, la respuesta fue para el gobernador del departamento de Córdoba, Erasmo Zuleta, quien estuvo visitando a integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía.

En X publicó las fotografías con este mensaje: “Es que no es la plata, es el corazón“, dijo el gobernador, haciendo referencia a una recordada frase del cantante Silvestre Dangond.

Por esa razón, Petro tomó el escrito del mandatario departamental y le contestó de inmediato.

“Mientras el gobernador canta diciendo que los quiere, yo les elevo el sueldo de 300.000 pesos mensuales a 1.000.000. El amor está en el presupuesto. Los hacían cuidar sus haciendas y no les daban ni un tinto, yo les doy un sueldo digno para cuidar a Colombia y su pueblo”, dijo Petro.

Ese es un gran gesto, Presidente. Ahí es donde deben llegar los impuestos de los colombianos: a proteger a los verdaderos héroes.



En Córdoba no nos quejamos, a pesar que nos ha tocado muy duro con lo poco que ha llegado desde su gobierno (GRACIAS). Acá trabajamos y solucionamos… https://t.co/yqoQU4iyEf — Erasmo Zuleta Bechara (@ErasmoZB) September 13, 2025

Zuleta también respondió al escrito del mandatario sin entrar en una confrontación y diciéndole que “ahí es donde deben llegar los impuestos de los colombianos: a proteger a los verdaderos héroes”.

Agregó: “En Córdoba no nos quejamos, a pesar de que nos ha tocado muy duro con lo poco que ha llegado desde su gobierno (gracias). Acá trabajamos y solucionamos de la mano de nuestra gente berraca y honrada”.

El gobernador aseguró que lo esencial es que los integrantes de las Fuerzas Militares tengan un bienestar para que puedan proteger a la población civil.

Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba. | Foto: LESLY SÁNCHEZ

“Que mientras el Estado los abandona, en el territorio los acompañamos. ¡Eso es el corazón! Presidente, hagamos un pacto por Colombia. No vale la pena seguir confrontando cuando lo que el país necesita es acción y resultados. Prométale al país no seguir con trinos de división, sino de resultados. Porque al final, el amor, el dinero, y el gobernar tienen algo en común: solo vale cuando se siente y transforma".

Por ahora, el presidente Gustavo Petro no ha respondido a Zuleta, que en el escrito no entró en confrontación y le lanzó la invitación para dejar de lado la división política que se está presentando en Colombia actualmente.