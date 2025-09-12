Suscribirse

Política

“Ahí es donde deben llegar los impuestos”: el mensaje de Erasmo Zuleta a Gustavo Petro; le pide hacerle una promesa a los colombianos

En redes hubo un cruce de mensajes entre los dos por el apoyo a los integrantes de las Fuerzas Militares.

Redacción Semana
13 de septiembre de 2025, 3:56 a. m.
El presidente Gustavo Petro y Erasmo Zuleta.
El presidente Gustavo Petro y Erasmo Zuleta. | Foto: Gobernación de Córdoba

Como es habitual, el presidente Gustavo Petro tiene una alta actividad en su cuenta en X, en la que responde a los alcaldes y gobernadores del país.

En esa ocasión, la respuesta fue para el gobernador del departamento de Córdoba, Erasmo Zuleta, quien estuvo visitando a integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía.

En X publicó las fotografías con este mensaje: “Es que no es la plata, es el corazón“, dijo el gobernador, haciendo referencia a una recordada frase del cantante Silvestre Dangond.

Contexto: “No le dé pena”: Gustavo Petro le lanzó fuerte mensaje a Alejandro Eder por no mencionarlo en un trino

Por esa razón, Petro tomó el escrito del mandatario departamental y le contestó de inmediato.

“Mientras el gobernador canta diciendo que los quiere, yo les elevo el sueldo de 300.000 pesos mensuales a 1.000.000. El amor está en el presupuesto. Los hacían cuidar sus haciendas y no les daban ni un tinto, yo les doy un sueldo digno para cuidar a Colombia y su pueblo”, dijo Petro.

Zuleta también respondió al escrito del mandatario sin entrar en una confrontación y diciéndole que “ahí es donde deben llegar los impuestos de los colombianos: a proteger a los verdaderos héroes”.

Agregó: “En Córdoba no nos quejamos, a pesar de que nos ha tocado muy duro con lo poco que ha llegado desde su gobierno (gracias). Acá trabajamos y solucionamos de la mano de nuestra gente berraca y honrada”.

El gobernador aseguró que lo esencial es que los integrantes de las Fuerzas Militares tengan un bienestar para que puedan proteger a la población civil.

Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba.
Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba. | Foto: LESLY SÁNCHEZ

“Que mientras el Estado los abandona, en el territorio los acompañamos. ¡Eso es el corazón! Presidente, hagamos un pacto por Colombia. No vale la pena seguir confrontando cuando lo que el país necesita es acción y resultados. Prométale al país no seguir con trinos de división, sino de resultados. Porque al final, el amor, el dinero, y el gobernar tienen algo en común: solo vale cuando se siente y transforma".

Contexto: ¿Gustavo Petro es el jefe de los alcaldes de Colombia? Federico Gutiérrez le contestó al presidente

Por ahora, el presidente Gustavo Petro no ha respondido a Zuleta, que en el escrito no entró en confrontación y le lanzó la invitación para dejar de lado la división política que se está presentando en Colombia actualmente.

Antes de este mensaje, Petro tuvo una diferencia en redes con el alcalde de Cali, Alejandro Eder, por un escrito del mandatario caleño que también generó una diferencia y llevó al presidente a decir que él es el “jefe de los alcaldes”.

