Córdoba vive una nueva historia con proyectos de agua potable para medio millón de hogares

Con inversiones por más de  $300.000 millones para garantizar este derecho, la región quiere consolidarse como ejemplo de desarrollo sostenible en el país.

Redacción Semana
13 de diciembre de 2025, 11:00 a. m.
Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba.
El departamento de Córdoba atraviesa un periodo de inversión y transformación sin precedentes. En solo 18 meses, la pobreza monetaria cayó a 49 por ciento —once puntos menos que en 2020—; la economía creció 1,9 por ciento, el mejor desempeño de la región Caribe; y el desempleo bajó a 10,9 por ciento.

Para el gobernador Erasmo Zuleta Bechara, la agenda de gobierno ha combinado infraestructura estratégica, fortalecimiento fiscal y expansión social en los territorios, y los indicadores así lo reflejan. “Eso demuestra que estamos ordenando la casa con rigor y responsabilidad fiscal”, señaló el gobernador.

Una de las banderas de esta administración ha sido garantizar agua potable. Hoy se ejecutan más de $300.000 millones en acueductos, plantas de tratamiento y expansión de redes para beneficiar a 455.000 hogares y aumentar la continuidad del servicio en cabeceras que aún dependen de esquemas intermitentes. “No podemos hablar de turismo o industria si no hay agua ni vías”, aseguró Zuleta Bechara.

Las claves de la transformación

En infraestructura vial, hay proyectos estratégicos que buscan mejorar la conectividad y la competitividad. “Con el corredor etnoagroturístico entre Chinú y San Bernardo del Viento que beneficiaría a 9 municipios y más de 400 mil personas, por un valor cercano a los $255.000 millones, vamos a intervenir 70 kilómetros y abrir un abanico de posibilidades de desarrollo económico. Igual sucede con la Transversal del Sur, cuya primera fase supera los $100.000 millones. Vamos a intervenir 36 kilómetros que conectarán el sur del departamento con los puertos de Urabá, agilizando el transporte de más de 50.000 toneladas de productos agrícolas y ganaderos al año y generando empleo directo para más de 2.000 personas”, explicó el gobernador.

La educación es otro pilar fundamental de esta transformación. Actualmente, 35.000 estudiantes y 80 docentes participan en el programa de bilingüismo, y la meta para 2027 es superar los 100.000 jóvenes aprendiendo inglés de manera gratuita. “El inglés no puede ser un privilegio; es la llave para acceder a nuevos empleos y oportunidades”, afirmó Zuleta Bechara.

El turismo también muestra resultados positivos: mientras la actividad decreció 2,5 por ciento en el país, Córdoba creció 9,1 por ciento. Grandes eventos como los Juegos Escolares Centroamericanos y el Panamericano de Ciclismo, que reunieron a más de 1.500 deportistas y 32 delegaciones, fortalecieron la proyección internacional del departamento. “No es un lema: la revolución es bienestar para la gente y oportunidades para los visitantes”, recalcó el gobernador.

En materia social y ambiental, la agenda involucra proyectos integrales: vivienda nueva con subsidios de hasta el ciento por ciento, inversión en mejoramientos por $16.000 millones, gasificación para 7.000 hogares, electrificación rural, granjas solares para colegios, pago por servicios ambientales y ganadería regenerativa. Asimismo, Córdoba se prepara para los Juegos Nacionales 2027 con una inversión superior a $150.000 millones, que combina infraestructura y formación de alto rendimiento para los deportistas locales.

La combinación de inversión, innovación y gestión estratégica se refleja en la obtención de la calificación financiera A, un logro que simboliza la estabilidad del departamento: “cuando se quieren hacer las cosas, sí se puede; es cuestión de método, propósito y trabajo”, concluyó Zuleta Bechara.

