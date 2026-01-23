Investigadores no accedieron a beneficios del MinCiencia por falta de aval de la Gobernación de Córdoba

El comité central de investigación de la Universidad de Córdoba denunció que no pudo participar en las convocatorias públicas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, por no recibir un aval de la administración departamental. Hay preocupación entre la comunidad académica e investigadores.

En un comunicado público, los integrantes del grupo contaron que han venido desarrollando proyectos de investigación de alto impacto mediante las convocatorias del Ministerio, pero ocurrió una anomalía que frenó el proceso.

“Se ha requerido el aval de documentos formales que expresan la voluntad del ente territorial (Gobernación de Córdoba) de concurrir a estos procesos”, se lee en un fragmento del documento.

El objetivo es que, con el visto bueno del departamento, se puedan incentivar y apalancar las iniciativas priorizadas en el plan de desarrollo de Córdoba. La queja de los investigadores es que no se pudo dar este paso.

“La Universidad de Córdoba solicitó oportunamente el aval para participar en las convocatorias sin ser atendida por la Gobernación de Córdoba dentro de los plazos establecidos por el MinCiencias”, afirmaron los académicos.

En efecto, no se logró culminar la participación con seis proyectos enmarcados en dos convocatorias públicas: cuatro destinados a la formación en maestrías y doctorados, y dos más de desarrollo social.

Investigadores. Imagen de referencia. Foto: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Información

La interpretación de los investigadores es que se verá afectada una generación de jóvenes y de la región que ven “truncado” su derecho a la educación de alto nivel, así como comunidades a las que se les pretendía mejorar sus condiciones.

“Esta situación afecta la investigación y generación de nuevos conocimientos y compromete el bienestar general de la sociedad, en la medida en que limita el acceso a recursos para el desarrollo de la ciencia de la Universidad”, se agregó.

Los voceros mostraron preocupación porque esta situación vuelva a repetirse y pidieron que se corrijan los inconvenientes.

De momento, la Gobernación de Córdoba no se ha pronunciado sobre los señalamientos.