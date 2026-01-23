Política

Investigadores no accedieron a beneficios del MinCiencia por falta de aval de la Gobernación de Córdoba

La denuncia fue presentada por investigadores de la Universidad de Córdoba.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
23 de enero de 2026, 9:43 p. m.
Investigador. Imagen de referencia.
Investigador. Imagen de referencia. Foto: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Información

El comité central de investigación de la Universidad de Córdoba denunció que no pudo participar en las convocatorias públicas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, por no recibir un aval de la administración departamental. Hay preocupación entre la comunidad académica e investigadores.

En un comunicado público, los integrantes del grupo contaron que han venido desarrollando proyectos de investigación de alto impacto mediante las convocatorias del Ministerio, pero ocurrió una anomalía que frenó el proceso.

“Se ha requerido el aval de documentos formales que expresan la voluntad del ente territorial (Gobernación de Córdoba) de concurrir a estos procesos”, se lee en un fragmento del documento.

Cruce de señalamientos: la ministra de Ciencia, Yesenia Olaya, denunció que hay 18 millones de dólares sin ejecutar en las cuentas de Colfuturo

El objetivo es que, con el visto bueno del departamento, se puedan incentivar y apalancar las iniciativas priorizadas en el plan de desarrollo de Córdoba. La queja de los investigadores es que no se pudo dar este paso.

Política

El CNE señala que la reposición por voto válido para las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026 quedó fijada en $8.287

Política

Gustavo Petro reveló un tema especial que quiere hablar con Donald Trump: “Bombardear pero no a seres humanos”

Política

Gobierno declaró insubsistentes a un centenar de auxiliares: alertan sobre “grave” antesala electoral

Política

Álvaro Uribe Vélez recibió doctorado ‘honoris causa’ por parte de la Universidad Espíritu Santo (UEES) de Ecuador

Política

Este fue el polémico mensaje de Gustavo Petro que colmó la paciencia del presidente de Ecuador, Daniel Noboa

Política

Vicky Dávila retó a Petro: “Venga a El Hueco, en Medellín, y cuente cuánta plata se robaron los corruptos. Ni un voto por Cepeda”

Política

Gustavo Petro rompió el protocolo en pleno evento público y vivió inesperado momento: estos son los detalles

Mejor Colombia

Córdoba vive una nueva historia con proyectos de agua potable para medio millón de hogares

Mejor Colombia

Esta es la estrategia de Córdoba para convertirse en epicentro deportivo en Colombia

Nación

Tres abogados y una exjuez declararán en proceso contra Benedetti por desfalco del Magisterio de Córdoba

“La Universidad de Córdoba solicitó oportunamente el aval para participar en las convocatorias sin ser atendida por la Gobernación de Córdoba dentro de los plazos establecidos por el MinCiencias”, afirmaron los académicos.

En efecto, no se logró culminar la participación con seis proyectos enmarcados en dos convocatorias públicas: cuatro destinados a la formación en maestrías y doctorados, y dos más de desarrollo social.

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Información
Investigadores. Imagen de referencia. Foto: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Información

La interpretación de los investigadores es que se verá afectada una generación de jóvenes y de la región que ven “truncado” su derecho a la educación de alto nivel, así como comunidades a las que se les pretendía mejorar sus condiciones.

“Esta situación afecta la investigación y generación de nuevos conocimientos y compromete el bienestar general de la sociedad, en la medida en que limita el acceso a recursos para el desarrollo de la ciencia de la Universidad”, se agregó.

Los voceros mostraron preocupación porque esta situación vuelva a repetirse y pidieron que se corrijan los inconvenientes.

Gobierno nacional confirma continuidad de programas de apoyo financiero para maestrías y doctorados en Colombia; anuncia nueva convocatoria

De momento, la Gobernación de Córdoba no se ha pronunciado sobre los señalamientos.

Más de Política

El presidente Gustavo Petro tiene toda la atención puesta en la conformación del partido único de izquierda con miras a las elecciones de 2026.

El CNE señala que la reposición por voto válido para las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026 quedó fijada en $8.287

Gustavo Petro, Donald Trump Rueda de prensa, Venezuela

Gustavo Petro reveló un tema especial que quiere hablar con Donald Trump: “Bombardear pero no a seres humanos”

Según Gustavo Bolívar, desde la Cancillería se entregaron cuotas burocráticas a partidos políticos en consulados de Colombia en el exterior a cambio de su apoyo en el Congreso.

Gobierno declaró insubsistentes a un centenar de auxiliares: alertan sobre “grave” antesala electoral

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Información

Investigadores no accedieron a beneficios del MinCiencia por falta de aval de la Gobernación de Córdoba

Álvaro Uribe Vélez recibió el Doctorado Honoris Causa.

Álvaro Uribe Vélez recibió doctorado ‘honoris causa’ por parte de la Universidad Espíritu Santo (UEES) de Ecuador

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Este fue el polémico mensaje de Gustavo Petro que colmó la paciencia del presidente de Ecuador, Daniel Noboa

Vicky Dávila y Gustavo Petro.

Vicky Dávila retó a Petro: “Venga a El Hueco, en Medellín, y cuente cuánta plata se robaron los corruptos. Ni un voto por Cepeda”

El presidente Gustavo Petro vivió llamativo momento en el Amazonas en pleno evento público.

Gustavo Petro rompió el protocolo en pleno evento público y vivió inesperado momento: estos son los detalles

Registraduría presentó calendario electoral para las elecciones al Congreso y Presidencia de la República del 2026 Bogota marzo 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA

¿Dónde puedo consultar si soy elegido como jurado de votación para las elecciones presidenciales 2026?

Daniel Quintero

Daniel Quintero confirma su participación en la consulta del Pacto Amplio: “Mi misión es derrotar a Abelardo de la Espriella”

Noticias Destacadas