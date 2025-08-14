El ingenioso dispositivo que permite desprenderse del celular; así es el uso que le dan celebridades como Rosalía

En los últimos años, la necesidad de llevar el teléfono móvil a todas partes ha aumentado significativamente. Muchos usuarios no pueden concebir la idea de salir de casa sin su dispositivo, ya que dependen de él para diversas actividades diarias, como la comunicación a través de aplicaciones de mensajería o llamadas.

La situación es similar en el caso de las compras en línea, la navegación por internet o incluso para escuchar música, todas acciones que dependen de una conexión a la red.

De acuerdo con quironsalud.com, este fenómeno se conoce como “nomofobia”, un término que describe el miedo irracional a estar sin el celular. Para determinar si una persona sufre de esta condición, es posible identificar ciertos comportamientos o patrones comunes, entre los cuales se incluyen:

El celular no tiene que ser lo primero que toque al despertar ni lo último antes de dormir. | Foto: Getty Images

Nerviosismo cuando no se recibe respuesta a un mensaje.

Sensación de ansiedad o miedo al no poder usar el celular.

Enfado excesivo al quedarse sin acceso a wifi o al restringirse el uso del dispositivo.

Alteración de las rutinas diarias y afectación de las relaciones interpersonales.

Insomnio debido a la constante ansiedad por revisar el teléfono.

Malestar por no poder consultar el móvil de manera constante.

Revisión compulsiva del dispositivo para verificar notificaciones.

Dormir con el dispositivo cerca, incluso bajo la almohada o dentro de la cama.

Uso de cargadores portátiles al salir, por temor a quedarse sin batería.

Bajo rendimiento académico.

Dificultad para disfrutar del tiempo libre sin tener el equipo a la mano.

Problemas para socializar adecuadamente con otras personas.

Es fundamental prestar atención a estos síntomas, especialmente en adolescentes, quienes suelen ser más propensos a desarrollar esta dependencia hacia los dispositivos tecnológicos.

Sin embargo, a medida que la problemática se vuelve más común, han surgido soluciones innovadoras que, aunque poco conocidas, están comenzando a ganar popularidad. Una de estas alternativas son las cajas de bloqueo móvil. Se trata de dispositivos donde el teléfono se coloca durante un periodo de tiempo determinado, sin poder ser abierto hasta que el temporizador haya finalizado.

El celular puede generar dependencia en las personas. | Foto: Getty Images

Este accesorio se ha popularizado recientemente gracias a la cantante Rosalía, quien, según Europa Press, compartió en una entrevista con Paper Magazine que a menudo le resulta difícil saber cuándo es el momento adecuado para desconectar de la tecnología y las redes sociales. Para solucionar este dilema, la artista utiliza una “caja con temporizador”, que le permite desconectarse de manera efectiva, evitando distracciones y concentrándose en su trabajo creativo.