¿Amara Que Linda perdió la dentadura? La influencer reveló en SEMANA detalles del fuerte accidente que vivió

Amara Que Linda es una de las creadoras de contenido con mayor reconocimiento en Colombia, pues desde hace varios años sube videos diariamente a sus diversas redes sociales. Aunque en un primer momento, fue una de las aliadas de su hermano, Ami Rodríguez, actualmente publica contenido en solitario y disfruta de compartir su conocimiento en el mundo de la moda y el maquillaje.

Es por estro que, hace pocos días, la reconocida joven bogotana publicó un video en el que estuvo recreando algunas fotos al estilo de las modelos y ángeles de Victoria’s Secret.

Sin embargo, en medio de las grabaciones en las que estaba siendo ayudada por su actual pareja, sufrió un fuerte accidente luego de que una de las luces del set cayeran sobre su rostro, quebrando a la mitad uno de sus dientes superiores.

La creadora de contenido suma más de 18 millones de seguidores en su cuenta de TikTok. | Foto: Instagram @amara.aa

La creadora de contenido explicó lo sucedido a través de su cuenta de TikTok y reveló detalles de los angustiantes momentos que vivió en medio de la sección de fotos, pues debido a la confusión no supo como reaccionar al sentir varios pedazos y esquirlas de la pieza dental dentro de su boca.

Sin embargo, muchos de sus fanáticos quedaron a la expectativa de lo que pasó con la creadora de contenido y las consecuencias que este golpe pudo haber traído para su dentadura.

¿Qué pasó con el diente de Amara Que Linda?

En conversación con SEMANA, la influenciadora que suma más de 18 millones de seguidores en TikTok, revivió el momento y explicó algunos detalles de la situación que vivió en compañía de su novio, quien no dudó en auxiliarla desde el primer instante, además de tratar de tranquilizarla para evitar que la situación se tornara más estresante.

“Algo que no sabían es que, todo quedó en que, sin querer, mi novio me partió el diente. Teníamos tres trípodes y había uno que no estaba funcionando de la mejor forma, pero no sabíamos cuál era. Lastimosamente, fue el que usamos para la luz, yo estaba sonriendo para la foto y ese preciso, se soltó y se me cayó en la cara mientras estaba acostada en el piso”.

Amara Que Linda sufrió un fuerte accidente con uno de sus dientes mientras grababa un video para sus redes sociales. | Foto: Instagram @amara.aa

Tras lo sucedido, Amara tuvo que dirigirse al consultorio odontológico para que el profesional le realizara una valoración para poder determinar las consecuencias que podría tener tras sufrir el fuerte impacto.

“Luego de eso me pusieron la resina, entonces, a simple vista, parece que estuviera perfecto, pero igualmente, estamos esperando el resultado porque, como el golpe fue tan fuerte, no sabemos si la raíz está fracturada o no, entonces estamos a la expectativa de la radiografía”.

¿Qué pasa si la raíz del diente de Amara está fracturada?

En entrevista con este medio, la joven de 21 años reveló que si, en efecto, la raíz de su diente está completamente quebrada, tendrá que realizarse una cirugía para reconstruir el espacio en el que se encontraba su diente y ponerle un implante para reemplazar la pérdida.

“Si la raíz está fracturada me tendría que someter a una operación, me tendrían que sacar el diente de raíz y ponerme como un implante con tornillos y todo eso, entonces espero que no”.

No obstante, aunque fue una situación preocupante, Amara se ha mostrado fuerte en sus redes sociales y ha manifestado estar lista para seguir las indicaciones de su médico, sin dejar de lado su trabajo en las redes, por lo que quiere compartir todo el proceso con las personas que la siguen.