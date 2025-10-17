Diego Trujillo habló de su hijo SAI y reveló la verdad detrás de su proceso: “Es muy inmaduro”

Diego Trujillo, uno de los actores con mayor trayectoria y admiración en el país, se robó el corazón de millones de personas al hacer parte de importantes producciones de televisión como Los Reyes, El Capo, La Pola y Medusa. Es por esto que sus mayores admiradores están en pendientes de sus redes sociales con el fin de conocer detalles de su vida personal y familiar.

Es por medio de sus perfiles oficiales que, en varias ocasiones se ha mostrado compartiendo con Simón, fruto de su amor con Tatiana Rentería. El joven de 20 años inició hace algunos meses su camino en el mundo de la música y se ha popularizado en diversas plataformas. Incluso, llegó a ser uno de los invitados del reciente concierto de Maluma en la ciudad de Bogotá.

El hijo de los famosos actores colombianos incursionó en el mundo de la música. | Foto: Instagram @diegotrujillor

En medio de una reciente entrevista con el medio digital El Amplificador, Diego Trujillo habló de la carrera de su hijo y la nueva faceta que está enfrentando, especialmente, porque en varias ocasiones han sido cuestionadas las letras de sus composiciones, al mencionar explícitamente temas relacionados con el consumo de drogas, alcohol y relaciones sexuales.

“SAI es mi hijo menor, quizás el más complejo, más rebelde, más necio, pero también tiene un talento y un carácter fascinante, entonces, lo único que yo he hecho es respetar su proceso, apoyarlo, creer en el él y dejarlo que busque su camino y va muy bien”, dijo frente a las cámaras.

Por otro lado, quiso compartir un consejo con el joven, pues es consciente de que está siguiendo el legado artístico de su familia y espera que pueda tener el éxito que está esperando con cada una de las canciones que está próximas a compartir con su público de redes sociales.

“Todavía necesito que se lo grabe más porque le falta, Simón es muy chiquito todavía, ni siquiera ha cumplido los 21 años y le falta entender que se necesita mucha responsabilidad, mucha disciplina, mucho cuidado de sí mismo y está en ese proceso”.

Sin embargo, dejó en claro que ha permanecido a su lado con el fin de ayudarlo y guiarlo en medio de las decisiones importantes que tiene que tomar y que implican una responsabilidad ante las personas que consumen su música y comparten el contenido que suele compartir por medio de plataformas de video como Instagram y TikTok.