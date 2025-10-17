Suscribirse

Gente

Diego Trujillo habló de su hijo SAI y reveló la verdad detrás de su proceso: “Es muy inmaduro”

El reconocido artista se sinceró sobre la evolución que está teniendo su hijo en la industria musical.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

18 de octubre de 2025, 2:35 a. m.
Diego Trujillo apoya plenamente a su hijo, quien es conocido como SAI
El famoso actor colombiano habló de la carrera artística de su hijo menor, Simón Trujillo. | Foto: Instagram @sai___

Diego Trujillo, uno de los actores con mayor trayectoria y admiración en el país, se robó el corazón de millones de personas al hacer parte de importantes producciones de televisión como Los Reyes, El Capo, La Pola y Medusa. Es por esto que sus mayores admiradores están en pendientes de sus redes sociales con el fin de conocer detalles de su vida personal y familiar.

Es por medio de sus perfiles oficiales que, en varias ocasiones se ha mostrado compartiendo con Simón, fruto de su amor con Tatiana Rentería. El joven de 20 años inició hace algunos meses su camino en el mundo de la música y se ha popularizado en diversas plataformas. Incluso, llegó a ser uno de los invitados del reciente concierto de Maluma en la ciudad de Bogotá.

El hijo de los famosos actores colombianos habló del consumo de drogas.
El hijo de los famosos actores colombianos incursionó en el mundo de la música. | Foto: Instagram @diegotrujillor

En medio de una reciente entrevista con el medio digital El Amplificador, Diego Trujillo habló de la carrera de su hijo y la nueva faceta que está enfrentando, especialmente, porque en varias ocasiones han sido cuestionadas las letras de sus composiciones, al mencionar explícitamente temas relacionados con el consumo de drogas, alcohol y relaciones sexuales.

“SAI es mi hijo menor, quizás el más complejo, más rebelde, más necio, pero también tiene un talento y un carácter fascinante, entonces, lo único que yo he hecho es respetar su proceso, apoyarlo, creer en el él y dejarlo que busque su camino y va muy bien”, dijo frente a las cámaras.

Contexto: Simón Trujillo reaccionó a dura noticia que recibió; se mostró dolido en redes sociales

Por otro lado, quiso compartir un consejo con el joven, pues es consciente de que está siguiendo el legado artístico de su familia y espera que pueda tener el éxito que está esperando con cada una de las canciones que está próximas a compartir con su público de redes sociales.

“Todavía necesito que se lo grabe más porque le falta, Simón es muy chiquito todavía, ni siquiera ha cumplido los 21 años y le falta entender que se necesita mucha responsabilidad, mucha disciplina, mucho cuidado de sí mismo y está en ese proceso”.

@elamplificadorcol

#diegotrujillo habla de su hijo #sai “…es mi hijo menor y el más complejo y rebelde…” #entrevista

♬ Lofi Relax Chillout - Goodvibes
Contexto: Simón Trujillo ‘SAI’ reveló en SEMANA cómo fue firmar con Warner Music; este es el éxito detrás de su primer sencillo

Sin embargo, dejó en claro que ha permanecido a su lado con el fin de ayudarlo y guiarlo en medio de las decisiones importantes que tiene que tomar y que implican una responsabilidad ante las personas que consumen su música y comparten el contenido que suele compartir por medio de plataformas de video como Instagram y TikTok.

“Es todavía muy inmaduro y le falta camino, pero ahí estoy para apoyarlo”, afirmó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Leo estalló contra Tina en el ‘Desafío Siglo XXI’ y generó polémica: “Ya cansa”

2. A tiros fue asesinado importante presidente de club europeo: estaba con su hija cuando lo mataron

3. Ohtani hace historia: el japonés deslumbra con poder y dominio rumbo a la Serie Mundial

4. Duván Vergara levanta polémica en Argentina: dio fuerte patada y le habrían perdonado la roja

5. Walter Mercado: números mágicos para el sábado, 18 de octubre y horóscopo para los 12 signos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Diego TrujilloSimón Trujillo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.