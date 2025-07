Simón Trujillo reaccionó a dura noticia que recibió; se mostró dolido en redes sociales

No obstante, por medio de una reciente transmisión en vivo, la mexicana reveló que decidió ponerle punto final a su relación con Simón, también conocido como SAI, debido a situaciones de las que se vino percatando hace algún tiempo.

“Me metí a ver las viejas que sigue en el Instagram y vi que le dio like como a tres viejas y dos de ellas estaban medio encueradillas”, manifestó frente a miles de sus seguidores que se conectaron en el momento.

Aclaró que no esperaba que la relación finalizara de esa manera, pues según él, se encontraban viviendo uno de los mejores momentos.

“Qué chimba darse cuenta rápido de las cosas. Ni siquiera me escribió a mí, me lo hizo saber por un en vivo jajaja, así de real fue todo lo que tuvimos... Para mí sí fue real y muy lindo. Le deseo lo mejor y le doy las gracias por lo feliz que me hizo sentir”.