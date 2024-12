Simón Trujillo reaccionó en SEMANA a las críticas que recibió tras polémica confesión íntima

“¿Quién es el que más parejas camales por no decir sexuales ha tenido?” , le preguntó Eva Rey a los artistas frente a las cámaras.

“No podría decirte un número, pero tengo 64 años, Eva. Más de 100, sí, pero más de 200 no, no sabría decir, es que 200 es un número muy grande, pero más de 100, sí, por ahí 150″, afirmó Diego Trujillo.

Al enterarse de la cantidad de mujeres con las que su hijo de 19 años ha estado, Diego Trujillo no pudo evitar sentirse sorprendido y expresar su asombro ante lo sucedido.

“Simón, pero si recién dejaste la pubertad hace dos o tres años. ¿En tres años 30? no creo”, dijo.

Simón Trujillo reaccionó en SEMANA a las críticas que recibió

“A mí la verdad me dio mucha risa, porque es que con mi papá, nosotros cuando estamos juntos o detrás de cámaras siempre hablamos así, sin pelos en la lengua, tenemos una comunicación muy chimba, como muy transparente, entonces, no sé, me dio mucha risa que eso le llegara a más gente, esa entrevista quedó muy chistosa. Ya salió la de él, falta que salga la mía, pronto, pronto”.