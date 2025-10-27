La relación del famoso actor Diego Trujillo con su hijo, Simón, quien se hace llamar SAI en la industria de la música, ha llamado la atención en redes sociales en los últimos meses, pues suelen mostrarse bastante unidos y con un nivel de complicidad que logró cautivar a miles.

Es por esto que, en medio de uno de los recientes videos publicados en el canal de YouTube del influenciador Andresitow, se les puso cara a cara para responder algunas preguntas polémicas frente a las cámaras.

SAI es hijo de los de los actores más reconocidos de Colombia. | Foto: Instagram @sai__________

Uno de los momentos que generó polémica en la conversación fue cuando Andresitow les preguntó cuál de los dos podría tener el ‘peor gusto’ a la hora de escoger a sus parejas.

Sin dudarlo ni un segundo, el artista, que ha participado en exitosas producciones como Perro Amor, Los Reyes y MasterChef Celebrity, señaló a su hijo y expuso lo que realmente piensa de las mujeres que han pasado por su vida en el ámbito sentimental.

“O sea, el gusto es aterrador porque se consigue unas guillas aterradoras (...) Lo sostengo, las de él no me gustan, sobre todo la última”, dijo Diego Trujillo.

En medio del incómodo momento, SAI se defendió, argumentando que tienen distintos estilos, y que a su padre le gustarían las mujeres más recatadas.

“Son diferentes gustos, a ti te gustan más gomelitas”, afirmó.

Como era de esperarse, cientos de personas reaccionaron a las palabras del actor por medio de la sección de los comentarios, en donde compartieron sus opiniones al respecto y generaron debate, pues el actor habría hecho referencia a Yeri Mua, famosa creadora de contenido mexicana que tuvo una relación con su hijo hace algunos meses.

“Nada que hacer, Tatiana Rentería es hermosa, tiene sentido todo lo que dice”; “Ja, ja, ja Diego está hablando por media Colombia”; “Con este video nos damos cuenta de que Iriarte no era un personaje”; “Le damos la razón al papá”; “Ja, ja, ja es que, ¿en qué momento se metió con Yeri Mua? ¿Qué es esto tan surreal?, por Dios"; “Es la definición perfecta de Yeri Mua”; “La última novia del man viendo el video ja, ja, ja”; “La Yeri se va a atacar” y “Fui a mirar y sí”, escribieron.

Por otro lado, muchos se fueron en contra de Diego Trujillo y le reclamaron por la selección de palabras que utilizó para referirse a la joven.