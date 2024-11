Simón Trujillo ‘SAI’ reveló en SEMANA cómo fue firmar con Warner Music; este es el éxito detrás de su primer sencillo

Hace pocos días, Simón Trujillo, hijo de los reconocidos actores Tatiana Rentería y Diego Trujillo, mejor conocido en la industria musical como SAI, sorprendió a sus fans al revelar que, luego de mucho trabajo, firmó contrato con la disquera Warner Music Group, con la cual estará trabajando de la mano para poder compartir sus canciones con el público que ha logrado construir a lo largo de los últimos años.

Esta colaboración destaca el compromiso de Warner Music con la vibrante escena musical local, específicamente con el creciente movimiento urbano que emerge de la capital colombiana, pues el joven de 19 años es considerado como una de las promesas del rap y la música urbana en el país.

SAI reveló en su SEMANA cómo fue su experiencia firmando con una de las disqueras más grandes a nivel mundial. | Foto: Instagram @sai__________

¿Cuál es el primer sencillo de SAI con Warner Music?

El artista que suma más de 1.7 millones de seguidores en su cuenta de TikTok, marcó un logro muy importante en su carrera en el mundo de la música con el lanzamiento de su primer sencillo Siempre con Dios, con el que espera preparar a su público, para los próximos proyectos en los que se encuentra trabajando.

Hasta el momento, el material ha recibido un excelente apoyo por parte de los usuarios de redes sociales y plataformas de streaming, pues, la canción suma más de 463 mil reproducciones en YouTube.

En entrevista con SEMANA, SAI reveló cómo este proyecto llegó a su vida y cómo ha sido todo el proceso de vinculación con este gigante de la industria del entretenimiento.

“Para mí, en su momento de que estaba en los planes hacer una firma con Warner, yo lo vi muy lejano, me pareció algo inesperado porque es una disquera demasiado grande, de las más grandes, diría yo, pero he trabajado mucho, todos los días, con mi equipo (...) Hay gente que lleva toda la vida en la música y haciendo cosas y a veces siento que no me lo merezco, pero también, a cada quien le pasa lo que le tiene que pasar y siento que gracias al trabajo, al equipo, a descubrir una identidad, nos hizo llegar ahí más rápido y pues Warner creyó mucho en la visión que tenemos nosotros, gracias a Dios y ahí se dio todo”.

El joven de 19 años suma más de 1.7 millones de seguidores en sus redes sociales. | Foto: Instagram @sai__________

Mencionó además, la dificultad que tienen los cantantes al fusionar el trabajo artístico con la creación de contenido en redes sociales, pues considera importante que sus canciones sean reconocidas por el empeño que pone a la hora de hacer cada uno de sus arreglos y no solo por las polémicas e información banal que recorre las plataformas.

“Eso es algo bien difícil, yo considero que siempre ha sido como uno de los mayores retos, que la gente a uno lo vea y se tome en serio el trabajo de uno como artista. Yo estoy haciendo música, quiero que me respeten mi música, hay que hacerla respetar (...) Sí, yo hacía videos, pero ese es un proceso de todos los días, hacer contenido y hacer música hasta que ya la gente lo va reconociendo a uno por la música que está haciendo, que es lo que a mí me pasó”.

Por otro lado, relató una de sus primeras experiencias con fanáticos que lo reconocían por las canciones que había estado publicando en sus cuentas.

“La primera vez que me dijeron algo sobre mi música, yo estaba en una discoteca y entre al baño, en ese momento, una niña me dijo ‘Oye, ¿tú eres SAI?’, yo le dije que sí, la saludé y me preguntó que si yo era cantante; ahí fue cuando me di cuenta de que las cosas estaban cambiando”.

SAI es hijo de los de los actores más reconocidos de Colombia. | Foto: Instagram @sai__________

Finalmente, confesó que, aunque considera un privilegio que Tatiana y Diego, importantes personalidades de la televisión colombiana, sean sus padres, ha intentado ser reconocido por sus propios méritos.