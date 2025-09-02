Suscribirse

Diego Trujillo reveló los límites que se deben tener en la primera cita y cómo ha logrado conquistar: “no hagan eso”

El actor habló de lo que le ha funcionado para conquistar a las mujeres y compartió algunas recomendaciones.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

3 de septiembre de 2025, 2:57 a. m.
Diego Trujillo
Diego Trujillo. | Foto: Esteban Vega La-Rotta

Diego Trujillo es un reconocido actor colombiano que se ha destacado en la industria del entretenimiento por su participación en grandes producciones de televisión, cine y teatro, ganándose el corazón de los televidentes por su auténtica personalidad.

El bogotano también ha sido reconocido por su sinceridad frente a diferentes temas como en el amor, pues en una reciente entrevista con el creador de contenido Cris Pasquel, conversó de lo que le ha funcionado para conquistar.

Contexto: Simón Trujillo reaccionó a dura noticia que recibió; se mostró dolido en redes sociales

El sitio que le ha ayudado a conquistar a las mujeres es su casa: “La chimenea, música y una copa de vino”, afirmó el actor, aclarando que no hay técnica exacta para que convencer a alguien, pero se trata de generarle suficiente confianza en las citas anteriores.

Es decir, no verse desesperado. Una o dos salidas y establecer un trato de confianza, que no se le noten las ganas” agregó, haciendo referencia que, al momento de realizar la invitación de tomarse algo en la casa, se debe aclarar que no va a pasar nada.

Diego Trujillo confesó lo que no se debe hacer en una primera cita.
Diego Trujillo confesó lo que no se debe hacer en una primera cita. | Foto: Captura de Instagram @crispasquel

Adicionalmente, sugirió que para una primera salida lo mejor es un lugar en el que no haya tanto ruido como un bar o discoteca porque no permite que haya una buena comunicación con la persona.

“El cine es para cuando está uno casado después de 15 años. Error ir al cine con alguien que está uno saliendo. No, no hagan eso”, recalcó Diego, mencionando que el plan indicado es un restaurante donde la comida sea rica y haya música suave y para la segunda salida sería bueno ir a bailar.

Contexto: La razón por la que la actriz Mabel Moreno entró en pánico y casi se lanza de un taxi: “Déjame acá, déjame acá”

El video con las respuestas del actor fue publicado en el perfil de Instagram del presentador Cris y generó todo tipo de reacciones por parte de los seguidores, quienes mostraron su apoyo con las recomendaciones.

“La experiencia no se improvisa, generar confianza, que se pueda hablar y no mostrar el hambre, eso hace un hombre inteligente”; “tiene razón, primera cita, lugar tranquilo, buena comida y el hombre paga”; “no hay fallo en la lógica”, fueron algunos de los comentarios.

¿Quién es el hijo de Diego?

Su hijo Simón Trujillo ha captado la atención pública por su aparición en redes sociales, demostrando la buena relación que tiene con el actor y sorprendiendo con la noticia de querer incursionar en la música.

En una entrevista, el actor confesó que apoya a su hijo y esperaba que encuentre el equilibrio: “Aquí lo que hay es un proceso normal de adolescencia… Prácticamente, busca su identidad y todavía está en proceso”.

