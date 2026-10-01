Finanzas personales
¿Busca trabajo? Embajada de EE. UU. abrió vacante con sueldo de $114 millones al año
La convocatoria busca un profesional para trabajar en el área de Diplomacia Pública y exige experiencia profesional e inglés fluido.
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1 de octubre de 2026 a las 11:20 a. m.
Fachada embajada de Estados Unidos en Bogotá Foto: Composición Semana / Colprensa/ Getty Images
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