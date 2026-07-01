Nuevo caso de inseguridad: hombre recibió un disparo en la cabeza durante violento intento de hurto en Fontibón

Un hombre resultó gravemente herido luego de recibir un disparo en la cabeza durante un intento de hurto registrado en el sector de La Felicidad, en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá.
De acuerdo con declaraciones de víctimas y testigos, el hecho ocurrió cuando una banda de delincuentes intentó despojarlo de su camioneta y terminó abriendo fuego contra la víctima.
Según la información revelada por CityTv, el ataque se presentó cuando dos hombres descendieron de un taxi para interceptar al conductor del vehículo. En medio del asalto, los delincuentes accionaron un arma de fuego e hirieron al hombre en la cabeza antes de escapar del lugar.
Tras la balacera, la víctima fue auxiliada por personas que se encontraban en el sector y posteriormente trasladada a un centro asistencial, donde recibe atención médica. Hasta el momento, no se ha conocido un parte oficial sobre su estado de salud.
Las autoridades desplegaron un operativo para ubicar a los responsables. La Policía adelanta la recolección de testimonios y el análisis de las cámaras de seguridad del sector con el fin de establecer la ruta de escape de los delincuentes y lograr su identificación.
Según las autoridades, la modalidad utilizada por los asaltantes evidencia un actuar coordinado: los presuntos delincuentes se movilizaban en un taxi, descendieron rápidamente para cometer el robo y, al encontrar resistencia o en medio de la acción criminal, dispararon contra la víctima antes de huir.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por el incremento de los hechos violentos asociados al hurto de vehículos en la capital, especialmente en sectores de Fontibón, donde en repetidas ocasiones las autoridades han reportado la actuación de bandas dedicadas a este tipo de delitos.
La Policía Metropolitana de Bogotá invitó a la ciudadanía a suministrar cualquier información que permita identificar a los responsables, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con el paradero de los implicados.