Tribunal Superior ratifica condena de siete años de prisión contra el cirujano plástico Luis Fernando Reyes por violencia intrafamiliar

Tras resolver los recursos de apelación, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga dejó en firme la condena de 72 meses de prisión en contra del cirujano plástico Luis Fernando Reyes Meza por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

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En la decisión de segunda instancia se avalaron las pruebas presentadas por la Fiscalía General y el apoderado de la víctima, concluyendo que Adriana Vargas fue víctima de violencia física y psicológica por parte del cirujano plástico.

El abogado César Augusto Vargas, quien representó a la denunciante, puso de presente que el proceso penal se extendió por casi una década.

Luis Fernando Reyes Meza, cirujano plástico, fue condenado a 72 meses de prisión. Foto: Instagram @dr.luisfernandoreyes_surgery

“No es aceptable que se revictimice a las personas con una duración tan prolongada de los procesos judiciales en Colombia”, señaló el jurista por medio de un comunicado emitido por CDS Estrategia Legal.

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