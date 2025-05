Condenan a reconocido cirujano plástico de Bucaramanga por grave caso de violencia intrafamiliar

Nueve años tuvieron que esperar para que Adriana Vargas Uribe escuchara la palabra “justicia”. Este lunes, 12 de mayo, tras un extenso proceso judicial, fue condenado en fallo de primera instancia su expareja sentimental, el cirujano plástico Luis Fernando Reyes Meza, por el delito de violencia intrafamiliar agravado.

Los hechos se remontan a 2016, cuando Adriana se cansó de los vejámenes y abusos de su pareja —durante los seis años que estuvieron casados— y decidió denunciarlo ante las autoridades judiciales.

Luis Fernando Reyes. | Foto: Instagram

En la denuncia, que reveló SEMANA en septiembre de 2021, la mujer aseveraba que después de casarse y que naciera su primer hijo, el cirujano plástico empezó a demostrar una conducta violenta, machista y manipuladora. restringiéndole, incluso, que hablara con sus padres.

“Regresamos y no me dejaba hablar por celular. Me dañaba los teléfonos. Me decía que, seguramente, estaba puteando o que estaba hablando con hombres con los que había compartido en Estados Unidos. Ni siquiera podía hablar con mis papás, decía que tenía que desapegarme”, detalló.

Con el pasar de los días, el maltrato físico y verbal fue en aumento. En una oportunidad, reseña la denuncia, instaló cámaras de seguridad con el fin de vigilarla las 24 horas y monitorearla si hablaba con alguien por teléfono.

“Las cámaras las instala cuando mi hija tenía un año y medio. Las pone diciendo que cualquier hombre podría hacernos daño, pero era para que yo no pudiera hablar por teléfono. Me tocaba buscar puntos ciegos para hablar hasta con mi mamá”, relató.

El comportamiento del cirujano plástico se extendió con un hijo que Adriana tenía de otro matrimonio, a quien le realizaba todo tipo de presiones psicológicas.

Con ayuda de sus padres, la mujer intentó salir del país rumbo a los Estados Unidos para escapar junto a sus hijos de este infierno. Sin embargo, le fue imposible.

El abogado César Augusto Vargas representó a la víctima durante todo el proceso. | Foto: API

Casualmente, por esos días, Adriana se tenía que cambiar las prótesis mamarias, procedimiento que habría sido obligada a hacerse con el cirujano Reyes Meza.

“Me insultaba, me decía que si no confiaba en él. Me dice que no le diga nada a mis papás, que es un procedimiento corto. Que duraría media hora. Dejamos a los niños en casa de ellos y me hizo el procedimiento. Esos días me empieza a doler el brazo muy fuerte, lloraba del dolor. Le pido ayuda, pero me insulta y me dice que no joda tanto”, aseveró.

“Lloraba y lloraba. Me vio la anestesióloga de la clínica y le pregunta a él que por qué no me había llevado antes. Se me soltó un nervio y casi lo pierdo. Cometió una falta conmigo porque casi que me estaba mutilando los senos. Las cicatrices que me dejó fueron increíbles. Los senos estaban deformes”, contó la mujer, en conversación con SEMANA.

Esto se sumó a todo tipo de violencia física y sexual por parte del cirujano. “Hasta abusó de mí. Era muy duro, me dejaba con sangrados que me duraban un montón. Cuando llegaba del hotel, me abría las piernas y verificaba para ver si había estado con otro hombre”, recordó la mujer.

El abogado César Augusto Vargas, de la firma CDS Estrategia Legal, quien representó a Adriana durante todo el proceso judicial, les pidió a las autoridades tomar las medidas para evitar una fuga del ahora condenado.