Tribunal condena a siete años de prisión a Reyes Elías López, padre de Claudia López, por violencia intrafamiliar

“No se advierte la necesidad de ordenar su privación inmediata de la libertad para el cumplimiento de la pena de prisión referida, pues no existen elementos que permitan colegir que no la cumplirá, en el evento en que quede en firme”, señala la decisión judicial que ya les fue notificada a todas las partes en días recientes.

En otro aparte, se advierte que el procesado ha demostrado —desde la época de la denuncia— una buena conducta y no ha incurrido en acciones similares. “Teniendo en cuenta que desde la época de la perpetración de los hechos han transcurrido más de nueve años sin que se hubiera informado la repetición de actos similares o posteriores hostigamientos a la víctima”.

La denuncia contra Reyes Elías