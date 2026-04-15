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Abelardo de la Espriella llegó en helicóptero a la Cumbre de Gobernadores en la Universidad de La Sabana

El candidato estuvo acompañado de un fuerte esquema de seguridad.

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Redacción Semana
15 de abril de 2026, 12:19 p. m.
El candidato Abelardo de la Espriella llegó en helicóptero al evento.
El candidato Abelardo de la Espriella llegó en helicóptero al evento. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La Cumbre de Gobernadores, organizada por la Federación Nacional de Departamentos (FND), en la Universidad de La Sabana, cerca de Bogotá, invitó a los candidatos presidenciales a conversar sobre los retos para los departamentos y los desafíos que enfrentan de cara a un nuevo gobierno.

Uno de los hechos que llamó la atención es que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella llegó en helicóptero, por lo que varios captaron el curioso momento.

Prácticamente todos los candidatos presidenciales asistieron a este encuentro; sin embargo, Iván Cepeda, el aspirante del petrismo, canceló su participación en el evento.