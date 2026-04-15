La Cumbre de Gobernadores, organizada por la Federación Nacional de Departamentos (FND), en la Universidad de La Sabana, cerca de Bogotá, invitó a los candidatos presidenciales a conversar sobre los retos para los departamentos y los desafíos que enfrentan de cara a un nuevo gobierno.

Uno de los hechos que llamó la atención es que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella llegó en helicóptero, por lo que varios captaron el curioso momento.

Prácticamente todos los candidatos presidenciales asistieron a este encuentro; sin embargo, Iván Cepeda, el aspirante del petrismo, canceló su participación en el evento.