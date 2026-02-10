Abelardo de la Espriella habla del silencio de Iván Cepeda; dice que tiene telonero y “se esconde tras las cortinas de humo” de Petro: “Así de insignificante”

Política

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 7:04 p. m.
Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella figuran entre los nombres con mayor reconocimiento en las encuestas sobre intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
Si algo caracteriza la campaña de Iván Cepeda, el candidato presidencial del Pacto Histórico, es el silencio y la prudencia. El hoy senador de izquierda está dedicado a recorrer el país, hablar con la gente y pronunciar discursos leídos, sin salirse del libreto. Esquiva a la prensa, no acepta entrevistas y no acude a los debates en los medios de comunicación y redes sociales.

La estrategia le ha funcionado porque todas las encuestas coinciden en su alta probabilidad de pasar a la segunda vuelta y competir por la continuidad del Gobierno de Gustavo Petro después del 7 de agosto de 2026.

Gustavo Petro, Luz Adriana Camargo, Abelardo de la Espriella
¿Cepeda cuándo romperá su silencio? ¿En qué momento el país escuchará su voz en un debate de ideas y argumentos junto a sus contendores políticos? ¿Hasta cuándo le funcionará su estrategia? Las respuestas son inciertas.

Este martes, 10 de febrero, Abelardo de la Espriella, su principal contendiente en el presente, según los más recientes sondeos de opinión, se refirió a la estrategia de Cepeda.

“Iván Cepeda tiene telonero, se esconde tras las cortinas de humo de Gustavo Petro”, dijo el abogado penalista a través de sus redes sociales.

“Tarde se dieron cuenta de que llegó el Tigre a enfrentarlos, derrotarlos y castigarlos y, en su desespero, Cepeda se camufla y Petro inventa titulares para distraer a la opinión pública”, añadió.

Iván Cepeda cuenta con el respaldo de Gustavo Petro e irá directamente a la primera vuelta presidencial.
A renglón seguido formuló varias preguntas: “¿Por qué Iván Cepeda se esconde?, ¿por qué no debate?, ¿por qué no sale a los medios?, ¿por qué manda a Gustavo Petro a dar la batalla?, ¿por qué no explicas la corrupción del Gobierno que te promueve?, ¿por qué no te pronuncias sobre el narcoterrorista Maduro y sus nexos con el Gobierno de Petro?, ¿por qué no sales a presentar tu plan de desgobierno?, ¿por qué no aceptas debatir conmigo, si el País merece conocerte? ¿así de insignificante eres, Iván Cepeda, que tu única argucia es disparar desde la trinchera a través de tu entrenador?“.

Las preguntas de De la Espriella contra Iván Cepeda fueron planteadas luego de que el presidente Gustavo Petro publicara en su cuenta oficial de X una fotografía al interior de una celda de la Cárcel de Gorgona, en el Pacífico, y afirmara que eso pretende hacer con él el candidato presidencial de derecha.

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella,
“Entré a los calabozos y traté de experimentar la sensación de quienes estuvieron allí; le gustará a la fiscal general de Colombia. Soy víctima de mi propio invento: buscar una fiscal que fuera independiente a la justicia, pero partí del principio de no conocer personalmente a las integrantes de la terna”, dijo.

“En la foto ven lo que quiere hacerme Abelardo de la Espriella, de acuerdo a sus palabras: destriparme a mí y a quienes son como yo. Ya gente del pueblo lo aplaude por eso”, añadió.

Petro se refiere a la fiscal Luz Adriana Camargo, a quien ha venido graduando como su nueva contradictora.

