Pacto Histórico cumple el lineamiento de Petro: pide redoblar esfuerzos en favor de Iván Cepeda y llama a la izquierda a no votar en la consulta de marzo

Coincidieron en que, al votar exclusivamente por las listas al Senado y la Cámara, impulsan la candidatura de Iván Cepeda en la primera vuelta.

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 11:03 a. m.
El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, junto a diferentes miembros de la bancada.
El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, junto a diferentes miembros de la bancada. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

El Pacto Histórico, la coalición de partidos políticos de izquierda que respalda al presidente Gustavo Petro, anunció la consolidación de su fuerza política y el avance hacia la victoria del 8 de marzo, exclusivamente en las elecciones a Senado y Cámara. Promete mantener igual o incluso aumentar el número de curules en el Legislativo.

Tras haber recompuesto sus listas, informó mediante un comunicado que, a pesar de los persistentes ataques políticos y jurídicos, “se logró garantizar la permanencia de las listas y candidaturas del Pacto Histórico en todas las circunscripciones en las que inicialmente fueron inscritas, aunque en algunas de ellas fue necesario realizar modificaciones conforme a las resoluciones del Consejo Nacional Electoral (CNE)”.

Iván Cepeda cuenta con el respaldo de Gustavo Petro e irá directamente a la primera vuelta presidencial.
Iván Cepeda cuenta con el respaldo de Gustavo Petro e irá directamente a la primera vuelta presidencial Foto: GETTY IMAGES

Aprovechó para lanzar varias críticas al CNE: “Este proceso ha evidenciado, una vez más, el sesgo político con el que sectores del CNE actúan, atentando contra principios, valores y garantías democráticas esenciales, como el derecho fundamental a la participación política”.

En especial, el petrismo denunció las decisiones que excluyeron al Pacto Histórico y a Iván Cepeda de las consultas populares para elegir una candidatura única de los sectores de izquierda y progresistas a la presidencia.

“A estos ataques seguiremos dando una respuesta jurídica rigurosa, que exija el cumplimiento del derecho sustancial a la organización y a la participación política, previsto en el ordenamiento constitucional y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, se lee en el oficio.

En el comunicado también hicieron un llamado al país a “fortalecer la más amplia unidad social y política del Pacto Histórico con el pueblo trabajador, campesino, urbano, femenino, juvenil, ético y democrático, en apoyo y defensa de las listas al Senado y a la Cámara y de la candidatura presidencial de Iván Cepeda Castro”.

El CNE definirá el 28 de enero si él podrá hacer parte de la consulta Frente por la Vida.
Iván Cepeda Foto: Colprensa/Montaje:SEMANA

La izquierda también hizo un llamado a votar masivamente por el Pacto Histórico en las elecciones al Congreso, tanto en el tarjetón de Senado como en el de la Cámara de Representantes.

“Convocamos a reforzar la campaña casa a casa, calle a calle, barrio a barrio, en todo el territorio nacional y en el exterior, garantizando que ningún ciudadano se quede sin votar por el proyecto que asegura la continuidad del cambio”, señalaron.

Asimismo, solicitaron a los petristas “no votar en ninguna consulta presidencial prevista para el 8 de marzo, rechazando el tarjetón en las mesas de votación”.

Además, hicieron un llamado a los ciudadanos para “fortalecer, con el triunfo electoral en el Congreso, la candidatura de Iván Cepeda, para que lidere un gran pacto por la vida y ganemos en primera vuelta, garantizando la continuidad del proyecto de cambio que ha venido liderando el presidente Gustavo Petro”.

Los senadores Gustavo Petro e Iván Cepeda.
Gustavo Petro e Iván Cepeda Foto: Twitter: Iván Cepeda

Por último, hicieron énfasis en la importancia de sumarse a la organización de la campaña nacional conocida como “Cuida tu voto”, que garantiza el control, la vigilancia y la transparencia en todas las etapas del proceso electoral, especialmente en el preconteo, los escrutinios y los resultados finales.

Este comunicado coincide con lo afirmado en redes sociales por el presidente Gustavo Petro, quien anunció el pasado viernes 6 de febrero que solo votará por el Senado y la Cámara de Representantes el 8 de marzo y rechazará el tarjetón de la consulta presidencial.

